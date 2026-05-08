El Azzouzi torna a Bologna: stop anticipato con l’Auxerre

Il ritorno a Bologna è arrivato prima del previsto, ma non per i motivi che Oussama El Azzouzi avrebbe voluto. Come riportato sul Corriere dello Sport, il centrocampista marocchino ha interrotto in anticipo la sua esperienza all’Auxerre per rientrare all’Isokinetic, dove inizierà un nuovo percorso di recupero, anche in vista della prossima stagione.

El Azzouzi e un’esperienza in Francia mai decollata

La parentesi francese, nata per rilanciarsi dopo il lungo stop dello scorso anno, si è trasformata nell’ennesima annata complicata. Problemi fisici e ricadute ha caratterizzato negativamente l’annata del classe 2001. El Azzouzi non è mai riuscito a trovare continuità: appena una decina di presenze e un solo gol, segnato contro il Metz, troppo poco per lasciare il segno o ritrovare davvero ritmo e fiducia.

Gli infortuni

Il peso degli infortuni continua a condizionare il cammino del marocchino. Dopo il grave problema al ginocchio accusato durante le Olimpiadi di Parigi – episodio che gli era costato praticamente tutta la stagione in rossoblù – anche in Francia il fisico non gli ha dato tregua. Già nei primi mesi erano emerse difficoltà, aggravate poi da rientri accelerati che hanno complicato ulteriormente la situazione. Da febbraio, di fatto, El Azzouzi non è più riuscito a tornare in campo.

Come vi avevamo raccontato qui, il giocatore era già passato dall’Isokinetic per una prima valutazione, ma ora il ritorno sembra definitivo. Lo staff medico monitorerà con attenzione soprattutto il ginocchio destro, cercando di capire se il centrocampista possa finalmente lasciarsi alle spalle due stagioni praticamente cancellate dagli stop fisici.

El Azzouzi e il Bologna: quale sarà il futuro?

A Casteldebole la fiducia tecnica non è venuta meno. Il Bologna continua a credere nelle qualità di El Azz, legato al club da un contratto fino al 2027 con opzione per il prolungamento. Però il vero interrogativo riguarda la tenuta atletica: a quasi 25 anni, che compirà a fine mese, il marocchino si trova ha bisogno di una svolta. Il talento non è in discussione, ma adesso serve soprattutto ritrovare affidabilità fisica.

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