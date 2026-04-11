El Azzouzi a Bologna per visite mediche: potrebbe operarsi

Giovedì sera per Bologna-Aston Villa, sugli spalti del Dall’Ara era presente un ospite a sorpresa: Oussama El Azzouzi. Il centrocampista marocchino, di proprietà del Bologna e in prestito all’Auxerre, è infatti tornato in città per delle visite mediche come riportato quest’oggi da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino.

El Azzouzi, all’Auxerre è fermo da febbraio

El Azzouzi è stato protagonista della cavalcata Champions della stagione 2023/24, ed è entrato nel cuore dei tifosi rossoblù che, non solo gli hanno creato un coro dedicato, ma che non potranno mai dimenticare i suoi due gol all’Olimpico contro Lazio e Roma.

In seguito al ritiro a Valles, il Bologna ha preferito mandare El Azzouzi in prestito per accumulare minutaggio e così, il centrocampista è stato mandato in prestito secco in Francia, all’Auxerre, dove tuttavia da inizio febbraio è ai box in seguito ad un infortunio al ginocchio.

Con il club francese, l’avventura di El Azzouzi non è iniziata proprio benissimo. Oltre all’infortunio al ginocchio, ad inizio stagione il centrocampista si era già fermato a causa di un problema al collo. Il marocchino conta quindi solo 11 presenze in Ligue 1, con un gol segnato ed un espulsione ricevuta.

Il Bologna lo ha richiamato in città per valutarne le condizioni (e l’eventuale operazione)

El Azzouzi ha un contratto con il Bologna in scadenza nel 2027 con opzione di un ulteriore anno. Il marocchino rientrerà alla base a fine stagione, dove il club rossoblù deciderà nuovamente il suo destino.

Tuttavia, prima di riaverlo di nuovo in squadra a stagione conclusa, il Bologna ha voluto vederci chiaro sulle sue condizioni e lo ha quindi richiamato a Casteldebole per una serie di esami, anche perché il ginocchio in questione è quello al quale si infortunò con la Nazionale Marocchina in seguito alle Olimpiadi.

In circa un paio di giorni si capirà se El Azzouzi dovrà essere sottoposto o meno ad intervento chirurgico e quale eventuale percorso di recupero lo attenda in futuro.

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