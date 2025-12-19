Le PAGELLE di Bologna-Inter (3-2 ai rigori)

Una semifinale di Supercoppa Italiana dolcissima per i Rossoblù: Bologna-Inter termina 1-1 nei 90′ ma ai rigori la spuntano i Felsinei. Ecco i nostri voti.

Bologna-Inter, le pagelle: Orsolini ripara all’errore, Ravaglia sempre protagonista

Ravaglia 7 – Determinante in almeno quattro occasioni, nelle quali l’Inter prima poteva allungare, e poi tornare in vantaggio: quando incontra i nerazzurri si esalta, è inevitabile.

Holm 6,5 – Grande partita del terzino svedese, soprattutto nella prima parte. Poi, comprensibilmente, è calato con il passare del tempo, ma per questa squadra è sempre determinante.

Lucumì 6,5 – Rimasto in mezzo sul vantaggio avversario, ma tanto altro non poteva fare. Per il resto ha giganteggiato il più possibile in mezzo all’area di rigore, dimostrando tutto il suo temperamento.

Heggem 6 – Un po’ in difficoltà in certi duelli, ma ce lo si poteva aspettare. Sembra in calo di energie da qualche partita, ma tutto sommato oggi si è comportato bene.

Miranda 6 – Ecco, verrebbe da chiedersi dove fosse dopo un minuto e mezzo. E ce lo si chiede anche perché, per il resto della partita, si è comportato più che bene, anche se con poca spinta offensiva.

Moro 6 – Qualche sbavatura di troppo da parte di quello che deve essere il regista di questa squadra, ma comunque una prova sufficiente.

Pobega 6 – Tanta, tantissima sostanza da parte sua, che ha speso tanto in ambo le fasi, arando centralmente il campo.

Dal 75′ Ferguson S.V

Odgaard 6,5 – Non si sarà visto molto, ma un’occasione l’ha creata e il lavoro in mezzo al campo è il motivo per cui il Bologna è riuscito a riacciuffare la partita, mettendo in seria difficoltà l’Inter.

Dal 75′ Fabbian S.V

Orsolini 6 – 50 e 50: poteva essere più alto il voto, perché ha bussato ancora una volta. L’altro 50, però, è per quella palla sanguinosissima persa per l’immediato vantaggio dell’Inter. Ma, d’altronde, lo sa anche lui.

Dal 62′ Cambiaghi 6 – Qualche sgasata che da più di un respiro alla sua squadra, e crea soprattutto potenziali pericoli.

Bernardeschi 6 – Pare un’altra spalla, nefaste per i Rossoblù. Peccato, perché il 10 stava bene e lo stava dimostrando anche stasera: forse il più attivo dell’attacco fino alla sua uscita.

Dal 40′ Rowe 5,5 – Forse da lui ci si aspetta un qualcosa in più, perché offensivamente si è visto davvero poco.

Castro 5,5 – Guadagna sì un rigore che è valso il pareggio, ma il duello con De Vrij lo ha visto spesso in difficoltà. Era una partita difficile, e si è visto.

Dal 75′ Immobile S.V

All. Italiano 6 – Sceglie una formazione subito all’attacco e gli serve, perché dopo lo svantaggio il suo Bologna si è reso pericoloso più di una volta, anche dopo il pareggio in realtà. C’è stanchezza e si vede, ma, come dice lui, è un merito che si sono creati da soli: ora via in finale, e vediamo come andrà.

INTER: Martinez 6; Bisseck 5,5, de Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Luis Henrique 5 (dal 71′ Diouf 6), Barella 5,5, Zielinski 6 (dal 86′ Sucic S.V), Mkhitaryan 6,5 (dal 71′ Frattesi 5,5), Dimarco 6; Thuram 6 (dal 71′ Lautaro Martinez 6), Bonny 6. All. Chivu 6.

