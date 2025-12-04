Le PAGELLE di Bologna-Parma (2-1)

Un ottavo di finale da brividi per i Rossoblù: Bologna-Parma termina 2-1, con il gol a due minuti dal 90′ di Santiago Castro. Ecco i nostri voti.

Bologna-Parma, le pagelle: male Ferguson, Holm si salva alla fine

Ravaglia 6 – Si riprende un po’ dalla serataccia di lunedì: sul gol forse poteva fare di più ma sicuro non è sua la responsabilità. Dopo, invece, mette le mani quando serve.

Holm 6 – Ha bisogno di riprendere la marcia, probabilmente, perché oggi non si è visto lo stesso Emil Holm di sempre. Il sei indovinate come arriva? A due minuti dalla fine si ritrova con un lancio per Odgaard: rimessa, cross perfetto, gol di Castro.

Heggem 5,5 – Un po’ a metà sul gol del Parma, dove poteva sicuramente fare meglio. Per il resto qualche sbavatura alla quale non ci aveva abituato, unito a qualche buon intervento dei suoi.

Lucumì 6 – Un po’ più in palla del compagno, o almeno sembrava. Anche per lui qualche chiusura importante, ma la prova della difesa in generale non è stata delle migliori.

Lykogiannis 6 – Prova tutto sommato buona quella del greco, senza infamia e senza lode potremmo dire. Bene in fase di discesa, dietro regge.

Sulemana 6 – Esordio da titolare in una partita che sicuramente non si era messa bene per i Rossoblù: oggi, però, è stato lui il migliore dei due in mediana. I presupposti sono buoni.

Dal 70′ Pobega 5,5 – Subito bene, poi con il passare dei minuti meno bene. Quindi, non benissimo.

Ferguson 5 – Irriconoscibile oggi, ed è la considerazione che fa più male. Probabilmente la sua condizione non è delle migliori, ma sbaglia abbastanza e non è di certo lo stesso Ferguson di sempre.

Fabbian 6 – Quello che ci prova di più, sia a farsi trovare pronto davanti e sia con la solita corsa instancabile: l’apporto lui oggi l’ha dato.

Dal 80′ Odgaard 6 – Fa quello che deve fare, lottando e guadagnando la rimessa decisiva per la vittoria del Bologna.

Bernardeschi 6 – Impalpabile, ma non insufficiente. Rosicchia il sei e se lo prende: ovviamente soprattutto in queste partite ci si aspetta tanto da lui, e oggi arriva poco.

Dal 80′ Immobile 6 – Italiano lo butta dentro alla fine per togliere le castagne dal fuoco: nell’effettivo non lo fa, però porta sostanza davanti e si è visto, eccome.

Rowe 6,5 – Ritorno in campo insipido all’inizio, ma che si ribalta completamente con il gol: innanzitutto per la prima segnatura in Rossoblù, e poi perché la rete gli da verve offensiva, diventando nel secondo tempo molto più pericoloso.

Dal 70′ Dominguez 6 – Entra bene, porta guizzi importanti e vivacità.

Dallinga 5,5 – Non in serata, decisamente. Non riesce ad incidere, quasi non gli viene niente. Sembra il “vecchio” Thijs, ma tutto fa pensare a un passaggio a vuoto dato dalla prestazione generale.

Dal 70′ Castro 6,5 – 18 minuti di poco anche per lui, ma poi è lì, dove e quando serve, a togliere il Bologna dai guai e a portarlo alla vittoria.

All. Italiano 6 – Due partite così così del suo Bologna, ma i cambi fanno la differenza e il suo numero 9 toglie le castagne dal fuoco. Si è rivisto Immobile e lo si è visto con tanta voglia: speriamo sia quell’aggiunta decisiva in un momento d’appannamento della squadra. L’importante è aver vinto ed essere passati.

PARMA: Guaita 6; Delprato 5, Troilo 5,5, Trabucchi 5,5 (dal 55′ Estevez 6); Britschgi 6, Ordóñez 5,5 (dal 86′ Hernani S.V), Keita 6, Lovik 6,5; Cremaschi 6 (dal 86′ Djuric S.V), Ondrejka 6 (dal 46′ Oristanio 5,5), Benedyczak 6,5 (dal 65′ Cutrone 5,5). All. Cuesta 6.

