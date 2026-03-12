Le PAGELLE di Bologna-Roma (1-1)

Una gara d’andata degli ottavi di finale che rimanda tutto alla settimana prossima: Bologna-Roma termina 1-1, con Bernardeschi che viene ripreso da Pellegrini. Ecco i nostri voti.

Bologna-Roma, le pagelle: sulle spalle di Bernardeschi e Rowe

Skorupski 6 – Un brivido iniziale, poi tanto controllo e buone uscite. Sul gol difficile fare di più, l’errore non è di certo suo.

Joao Mario 5,5 – Il voto negativo ha una spiegazione, e la sappiamo tutti: quella palla persa sul gol della Roma. Peccato, perché fino a quel momento aveva fatto una buona partita.

Dal 84′ Zortea S.V

Casale 6,5 – Un solo brivido in una incomprensione sul tiro fuori di Zaragoza, ma per il resto una ottima prestazione da parte del centrale che ha sfruttato bene l’occasione.

Dal 84′ Vitik 6 – Entra bene, perché è attento a liberare dietro e va vicinissimo al gol del vantaggio.

Lucumì 7 – Praticamente su tutti i palloni che vagano dalla trequarti in poi, quasi monumentale. Per poco non si fa autogol, ma quella palla va sul palo.

Miranda 6,5 – Un po’ meno precisione in fase offensiva rispetto a quella che ci si aspetta da lui, ma in fase difensiva è davvero ottimo. Peccato per l’ammonizione che lo farà saltare il ritorno.

Dal 79′ Lykogiannis S.V

Freuler 6,5 – Tanti chilometri e tanta doppia fase per il numero 8, che come al solito cerca di dirigere la squadra al meglio, anche quando c’è da andare lunghi.

Pobega 6 – Una partita di sostanza da parte sua, che mette muscoli e recuperi in mezzo al campo, senza disdegnare la fase offensiva: ha due grandi occasioni che non sfrutta.

Ferguson 6,5 – Anche lui è un uomo ovunque: tanti recuperi, tanta corsa e tanta voglia di fare bene in questa partita, che da Capitano sa quanto vale.

Bernardeschi 7,5 – Probabilmente il migliore per il gol, anche se se la gioca con il compagno dall’altra parte. Merita la titolarità e lo ha dimostrato anche stasera là davanti, dando una grande mano anche in fase di recupero.

Rowe 7,5 – Leggi Bernardeschi e duplica: è lui a dare la palla al 10 ed è lui a creare sempre pericoli, non solo dalla sinistra ma ovunque si trovi sul fronte d’attacco.

Dal 71′ Cambiaghi 5,5 – Subito un buon recupero, poi però si vede meno di quello che ci si aspetta.

Castro 6 – Una lotta continua con Ndicka che non viene premiata dall’arbitro, ma dalla squadra si. Quanti palloni preziosi gestiti, e quanto lavoro per tutti i compagni.

Dal 79′ Dallinga S.V

All. Italiano 6,5 – L’aveva preparata ottimamente, e se non fosse stato per un errore tecnico individuale il suo Bologna l’avrebbe portata a casa, perché dava la sensazione di essere in pieno controllo. Peccato, ma la squadra è viva e sa di potersela giocare al ritorno.

ROMA: Svilar 6; Celik 5,5 (dal 66′ Hermoso 6), Ndicka 6, Ghilardi 6; Rensch 5,5 (dal 58′ Tsimikas 5,5), El Aynaoui 5,5 (dal 66′ Pellegrini 6,5), Cristante 6, Wesley 6; Pisilli 6, Zaragoza 5 (dal 46′ Vaz 6); Malen 6. All. Gasperini 6

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook