Le PAGELLE di Genoa-Bologna (3-2)

Un pomeriggio nero in quel di Marassi per i Rossoblù: Genoa-Bologna termina 3-2, con i felsinei che, sotto di un uomo, buttano via lo 0-2 iniziale. Ecco i nostri voti.

Genoa-Bologna, le pagelle: Skorupski complica tutto, Immobile deludente

Skorupski 4 – Tralasciando l’arbitro, mette in difficoltà totale la squadra con l’errore e tutto ciò che ne è conseguito, ribaltando completamente la partita.

Zortea 6 – Oltre all’autogol provocato, il numero 20 ha messo in scena una buona partita su ambo i lati del campo, dando il suo contributo anche in fase difensiva.

Heggem 5,5 – Non il difensore che conoscevano qualche settimana fa, e anche oggi fatica molto più del previsto.

Casale 5,5 – Qualche sbavatura qua e là, ma probabilmente poteva fare qualcosa di più sul gol del pareggio per contrastare Ekuban.

Lykogiannis 5,5 – Il greco è assente ingiustificato, per il contributo che può dare uno come lui con il suo mancino. Infatti, le poche volte che lo si vede alto, soprattutto nel primo tempo, il Bologna crea pericoli.

Freuler 5,5 – Anche lo svizzero oggi è stato meno preciso dal solito, una prestazione opaca la sua rispetto alle buone abitudini.

Ferguson 6 – Torna al gol e, a dispetto di alcuni compagni, sta aumentando pian piano le sue prestazioni, anche se si fa saltare forse con troppa facilità sull’ultimo gol.

Odgaard 6 – Quando si muove così diventa un fattore, perché molto del gioco passa da lui e il Bologna gira in modo diverso. Sarà un’altra altalena, come le ultime gare?

Dal 73′ Sohm 6 – Esordio in un momento delicato, ma di certo non è lui a far danni.

Rowe 6 – Sta prendendo sempre più fiducia e l’attacco del Bologna ne giova, come dimostrato nelle ultime partite. Anche oggi, come contro il Celtic, pur non essendo sulla sua fascia crea un bel po’ di problemi e di occasioni.

Dal 73′ Vitik 5,5 – Messo dentro per una difesa a 5, fa il suo come può per i binari presi dalla partita, ma non basta.

Dominguez 6 – Esce ovviamente per la situazione che si era venuta a creare. Nel primo tempo ci ha messo un po’ a carburare ma poi la manovra a sinistra passa spesso da lui, e l’assist lo dimostra.

Dal 61′ Ravaglia 4,5 – Entra a freddo, ma non può subire il primo gol in questa maniera, perché poi la partita prende tutta un’altra piega. Fino alla scorsa settimana era il titolare, non si può.

Immobile 5 – Può e deve fare di più uno come lui. Non lo si vede molto dentro l’area ma più fuori, e il Bologna ha bisogno di quello, come dimostra le tante palle in mezzo.

Dal 73′ Dallinga 5 – Gli si chiedere di far qualcosa, soprattutto anche difensivamente, e fa poco.

All. Italiano 5,5 – Schiera una formazione atipica che, però, qualcosa ha portato da alcuni interpreti, meno da altri. Era fondamentale vincere questa partita, ma poi sicuramente non sono sue le colpe dell’espulsione e degli errori individuali. Una sconfitta che pesa, poco da dire.

GENOA: Bijlow 6; Marcandalli 5,5, Otoa 5,5, Vasquez 5,5 (dal 73′ Cornet 5,5); Norton-Cuffy 6,5 (dal 96′ Zatterstrum S.V), Frendrup 6, Ellertsson 6, Martin 6 (dal 55′ Messias Jr. 6,5); Vitinha 6 (dal 73′ Ekuban 6,5), Colombo 6, Ekhator 5 (dal 55′ Malinovskyi 6,5). All. De Rossi 6,5.

