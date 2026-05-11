Le PAGELLE di Napoli-Bologna (2-3)

Un monday night da montagne russe per i Rossoblù: Napoli-Bologna termina 2-3, con la rovesciata finale di Rowe a sigillare la partita. Ecco i nostri voti.

Napoli-Bologna, le pagelle: gli esterni che fanno la differenza

Pessina 6,5 – Seconda da titolare e altra prestazione convincente da parte del giovane portiere: bene in uscita, anche coraggioso, mentre sui gol poteva poco.

Joao Mario 5,5 – Così e così, visto il buon inizio ma il calo con il passare dei minuti, compresa l’ammonizione, fa scendere la sua valutazione generale.

Dal 64′ Zortea –

Helland 6 – Qualche sbavatura ma anche comprensibile, ma ugualmente in crescita ancora una volta: questo ragazzo promette bene, partita dopo partita.

Dal 82′ Heggem S.V

Lucumì 6,5 – Altra partita di livello da parte del più forte difensore in rosa, senza se e senza ma. Anche oggi contro un avversario di livello, anzi più di uno, dimostra tutto il suo repertorio.

Miranda 7 – Assist e traversa subito per iniziare, e finalmente si è rivisto il vero Miranda (che entra anche nell’ultimo gol se vogliamo), utile anche in fase difensiva, contro esterni tutt’altro che semplici da tenere.

Freuler 6 – Meglio rispetto alle precedenti uscite, più uomo nell’ombra ma con tante funzioni per il gioco del Bologna: una partita che in parte, lo ritrova sui livelli più alti.

Pobega 6 – Tanta sostanza, e ci voleva: lancia un segnale, anche dopo un periodo che non lo ha visto con ampio minutaggio, anche per un cauto rientro dall’infortunio

Dal 82′ Sohm S.V

Ferguson 6 – Anche per il Capitano tutto sommato una buona prestazione, molto di gamba e di pressing: utile, come al solito.

Dal 82′ Moro –

Orsolini 7 – Torna al gol e torna soprattutto a creare pericoli veri, e mettere in difficoltà vera la retroguardia. Seppur la stagione sta per concludersi, è apprezzato, e anche lui la vuole chiudere al meglio.

Bernardeschi 7,5 – Un tuttocampista, perché uno così non ha una posizione fissa. Sblocca la partita con un bolide, lancia Miranda nell’occasione del rigore, e in tutto ciò lo vedi ripiegare praticamente sempre in difesa. Cosa vuoi dirgli?

Dal 73′ Rowe 7,5 – Vabbè, un gol che non ha bisogno nemmeno di troppe parole. Fa la differenza, si nota quando entra. Un monito: è da tenere, quasi a tutti i costi.

Castro 6,5 – Lotta il ragazzo, come suo solito, e fa tanto comodo al Bologna, soprattutto nella prima parte di gara dove vince spesso e volentieri i duelli. La stanchezza un po’ si fa sentire con il passare dei minuti, ma lui è lì anche nell’azione del 2-3.

All. Italiano 7 – Ha avuto ragione lui stavolta, sia nelle scelte iniziali e sia per il risultato finale, dove anche i cambi hanno fatto la differenza: leggere alla voce Jonathan Rowe. Vince contro il Napoli, e si prende la “bella” contro Conte. Speriamo in queste prestazioni anche nelle ultime due.

NAPOLI: Milinkovic-Savic 5,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5,5, Buongiorno 5,5; Politano 5,5 (dal 85′ Spinazzola S.V), Lobotka 6 (dal 76′ Gilmour S.V), McTominay 6, Gutierrez 5,5 (dal 87′ Mazzocchi S.V); Giovane 5,5 (dal 76′ Elmas S.V), Santos 6,5; Hojlund 6,5. All. Conte 6.

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