Le PAGELLE di Sassuolo-Bologna (0-1)

Un pomeriggio nel segno del 3 per i Rossoblù: Sassuolo-Bologna termina 0-1 grazie al gol di Dallinga, che vale tre punti, ma nel match ci sono stati ben tre infortuni per i Rossoblù. Ecco i nostri voti.

Sassuolo-Bologna, le pagelle: Dallinga gol, Skorupski stoico

Skorupski 7 – Sale in cattedra quando serve: nel secondo tempo tiene in piedi il risultato con un paio di interventi decisivi. Ancora un problema per lui a livello muscolare, e sembra grave: non ci voleva, grande nel stringere i denti a cambi finiti.

De Silvestri 6 – Tornava titolare e stava andando molto bene contro un avversario ostico come Laurientè. Si ferma per un problema muscolare, speriamo nulla di grave.

Dal 28′ Zortea 6 – Nulla di particolare nella sua partita, né in un verso e né nell’altro: qualche errorino, ma anche più di una cosa positiva.

Vitik 6,5 – Occhio a Martin, che sta salendo di livello sempre di più, e finalmente aggiungiamo! Ottima prestazione la sua, con un paio di salvataggi fondamentali.

Lucumì 6,5 – Lui, invece, fa sempre ciò che gli viene richiesto e anche di più: sta bene e si vede, fortunatamente per la retroguardia Rossoblù.

Miranda 6 – Parte con le marce alte, per poi scalare nel corso dei 90 minuti. Una buona prestazione la sua nel complesso, in ambo le fasi.

Moro 6 – Buona partita da parte del croato, sia in fase di costruzione e sia in fase di ripiegamento. Sfiora il gol su punizione ed è costretto a uscire ache lui per infortunio.

Dal 63′ Freuler 6 – L’uomo giusto per la gestione, soprattutto in un finale concitato.

Sohm 6,5 – Sorpresa in positivo, come spesso accade quando gioca. Quantità fisica e qualità tattica che non hanno tutti, e oggi si è visto. Un jolly molto, molto utile.

Dal 83′ Pobega S.V

Odgaard 6 – Una partita completa, sia in fase offensiva – dove crea, e ci prova – e sia in fase di copertura in mezzo al campo, dove è sempre presente.

Dal 82′ Bernardeschi S.V

Orsolini 6 – Meglio delle ultime uscite, senza dubbio. Meno palloni sprecati e tanta voglia di segnare: per poco non ci riesce. In ogni caso, segni di miglioramento.

Cambiaghi 6 – Anche lui, come il compagno dall’altra parte, ha dato ampi segni di ripresa. Fondamentale in fase di raddoppio difensivo e di recupero, qualche lampo offensivo che non gli si vedeva da un po’.

Dallinga 7 – Occasione sfruttata? Non ci si può lamentare oggi. Gol alla prima occasione e tanto lavoro per la squadra (non gli si può chiedere di essere Castro). Oggi bene, bravo.

Dal 63′ Castro 6 – Subito crea un’azione pericolosa, poi non si vede tanto ma lavora come al solito per la squadra.

All. Italiano 6,5 – Cambia e con ragione, visto il gol di Dallinga. La squadra sembra sempre in controllo, e l’unica grande nota negativa sono gli infortuni, ben tre tra cui quello di Skorupski. Ora testa a giovedì.

SASSUOLO: Muric 6; Walukiewicz 5,5, Idzes 6, Muharemovic 6, Garcia 6 (dal 75′ Doig S.V); Thorstvedt 6, Matic 5,5 (dal 59′ Volpato 5,5), Koné 5,5 (dal 75′ Vranckx S.V); Berardi 6 (dal 86′ Bakola 5,5), Pinamonti 5,5 (dal 59′ Nzola 5), Laurienté 6. All. Grosso 6.

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