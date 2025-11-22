Le PAGELLE di Udinese-Bologna (0-3)

Una ripresa di campionato dolcissima per i Rossoblù: Udinese-Bologna termina 0-3, grazie alla doppietta di Tommaso Pobega e al primo gol di Federico Bernardeschi. Ecco i nostri voti.

Udinese-Bologna, le pagelle: a tutto Pobega!

Ravaglia 6 – Nessun pericolo vero, gestisce e si fa trovare presente.

De Silvestri 6 – Torna titolare e tutto sommato mette in scena una prova ordinata, soffre un po’ la velocità altrui ma regge.

Dal 64’ Zortea 6 – Trova spazio e lo sfrutta, rimanendo attento anche in difesa.

Heggem 7 – Sempre più una certezza al centro della difesa, e anche oggi lo ha dimostrato alla grande.

Casale 6,5 – Schierato titolare e a ragione, perché il buon Nicolò si è dimostrato affidabile al bisogno, attento e pulito.

Miranda 6 – Un treno oggi un po’ meno ad alta velocità, ma comunque sempre presente: ha fatto il suo.

Pobega 8 – Indiscutibilmente il migliore, non solo per i due gol decisivi ma per tutto quello che ha messo in campo.

Moro 6 – Lucido e diligente in una partita non semplice, dando un contributo importante in mezzo al campo.

Fabbian 6 – Un motorino che cerca di limitare qualsiasi cosa gli passi affianco: ha la possibilità di chiuderla, ma la spreca.

Dal 78’ Sulemana 6 – Benvenuto in Rossoblù: entra bene, contiene e fa il suo.

Orsolini 6,5 – Sbaglia il rigore, ma si rifà con un assist e tanta sostanza: ha risposto presente, e non era scontato dopo l’errore.

Dal 78’ Bernardeschi 7 – Trova il primo goal, e la speranza è che sia la leva di sblocco definitiva.

Dominguez 6,5 – Una partita che doveva essere la sua ed in parte lo è stata: forse non pungente come ci si aspettava, ma comunque con un contributo importante.

Dal 84’ Odgaard S.V

Castro 6 – Un po’ meno presente Del solito, sta anche la fisicità dei difensori avversari, ma ugualmente determinante per le sorti della gara.

Dal 84’ Dallinga S.V

All. Italiano 8 – Fa turnover Ma non sembra, perché la sua squadra gira a memoria con chiunque: il Bologna è prima in classifica, anche solo per qualche ora, ma se lo gode tutto.

UDINESE: Okoye 5,5; Bertola 5,5, Kabasele 5, Solet 5,5; Ehizibue 5,5 (dal 64’ Zanoli 5,5), Ekkelenkamp 5 (dal 71’ Piotrowski 5,5), Karlstrom 5, Atta 6, Kamara 5 (dal 71’ Zemura 5,5); Zaniolo 5,5 (dal 64’ Lovric 5,5); Davis 5,5 (dal 64’ Buksa 5). All. Runjaic 5,5

