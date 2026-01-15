Le PAGELLE di Verona-Bologna (2-3)

Un recupero da tre punti per i Rossoblù: Verona-Bologna termina 2-3, con i gol di Orsolini, Odgaard e Castro che portano di nuovo alla vittoria. Ecco i nostri voti.

Verona-Bologna, le pagelle: finalmente si rivede l’attacco!

Ravaglia 6,5 – Probabilmente sul gol non si aspettava la palla sul primo palo, ma qualcosa in più poteva ugualmente farlo. Tutto sommato, però, si rifà nel secondo tempo, chiudendo la saracinesca quando contava.

Holm 5,5 – Errore sul primo gol e su un’altra azione pericolosa poco dopo: diciamo che non è stata la sua miglior partita, probabilmente anche per la condizione fisica degli ultimi giorni.

Dal 79′ Zortea S.V

Heggem 7 – Senza fronzoli, pulisce quando c’è da farlo ed è attento più di una volta a non far rendere azioni potenzialmente di pericolo: grande chiusura nel secondo tempo prima su Orban e poi su Giovane.

Vitik 5,5 – In difficoltà, molto più del compagno. Ora c’è bisogno di lui, soprattutto con Lucumì out per infortunio. Si spera possa ritrovarsi il prima possibile.

Miranda 6 – Bene oggi il terzino spagnolo. Più attento del solito, molto più presente anche in fase offensiva. Da lui parte il lancio in uno dei gol, millimetrico: questo è quello di cui c’è bisogno.

Freuler 6 – Quanto è mancato al Bologna? Tanto: grazie a lui gli altri hanno molto più spazio. Il peccato è l’autogol nella seconda frazione, che riapre la partita: errori di lettura non da lui.

Pobega 6 – Sempre utile all’occorrenza: tanta gamba e tanta intelligenza, soprattutto nella terza rete, dove fa una grande sponda di testa per Castro. È stato uno dei migliori anche nel periodo più grigio, d’altronde.

Dal 66′ Moro 5,5 – Non entra benissimo, più che altro si vede davvero poco in mezzo, quando serve intensità.

Odgaard 7 – Il primo della fila ad essersi ritrovato. Una prestazione da “vecchio” Jens, da faro dell’attacco, da creatore di gioco. Non è un caso che con questa sua versione il Bologna giri a marce alte, e non è un caso che abbia ritrovato la via della rete.

Dal 80′ Ferguson S.V

Orsolini 7 – Finalmente si torna a bussare, e lo si fa con un gol clamoroso. Ma è lui, anche lui, a sembrare diverso: più attivo, più tranquillo, e su questo probabilmente la rete ha inciso eccome. Speriamo non si facciano più passi indietro.

Dal 90′ Fabbian S.V

Dominguez 7 – Non ha trovato il gol, a differenza dei compagni, ma ha trovato un assist e una grande partita da quella parte, mettendo in difficoltà chiunque. Da partite come queste si deduce come Italiano non se ne voglia privare, al di là del minutaggio.

Castro 7 – Mancava lui all’appello, insieme a Orsolini e Odgaard: bene, prima di spaccare la porta sul 1-3, è tornato a fare quel lavoro che tanto era mancato là davanti, facendo a sportellate e trovando bene i compagni. Speriamo questa partita sia stata la “sveglia” per tutti, lui compreso.

Dal 66′ Immobile 5,5 – Entra in un momento in cui il Verona, poco dopo, segna. Lui, probabilmente, non dà la mano sperata là davanti, proprio quando serviva tenere su la squadra.

All. Italiano 6 – Ritorna finalmente alla vittoria il suo Bologna, lo fa prima quasi dominando e poi complicandosi la vita da solo. Sintomo che si è sulla strada giusta, ma non ancora alla fine. Intanto si prende i tre punti, fondamentali, e poi si pensa alla Fiorentina: al di là della classifica, oggi è probabilmente il vero banco di prova.

VERONA: Montipò 6; Nellson 6, Valentini 5,5, Nunez 5 (dal 46′ Slotsager 5,5); Bradaric 6, Niasse 6 (dal 77′ Cham S.V), Bernede 6, Al Musrati 5,5 (dal 52′ Gagliardini), Serdar 5,5 (dal 52′ Giovane); Orban 7, Sarr 5,5 (dal 82′ Mosquera). All. Zanetti 5,5

