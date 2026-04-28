Pagliuca: «Ravaglia ha fatto qualche errore, ma è stato criticato troppo. Da bolognese so che funziona così»

Gianluca Pagliuca è intervenuto ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno, toccando vari argomenti che nelle ultime settimane hanno scosso il commento e la vivacità della tifoseria. L’ex portiere rossoblù e della nazionale italiana, ha parlato dell’ultimo scontro, e conseguente k.o. casalingo, del Bologna in campionato contro la Roma. Pagliuca si è poi soffermato sulle ultime quattro partite che i rossoblù affronteranno e sulla questione portiere, su cui si prevedono smottamenti in estate.

Bologna-Roma e le ultime di Serie A

Le parole dell’icona degli anni Novanta sulla partita del Dall’Ara: «Con la Roma è stata una partita brutta. Speravo andasse meglio, ma i giallorossi avevano motivazioni in più rispetto al Bologna. Sono venuti qua anche con il dente avvelenato per l’eliminazione dall’Europa League. I rossoblù sono un po’ giù; la squadra non è quella di inizio stagione ed è complicato ritrovare gli stimoli necessari.»

«L’Europa è lontanissima. Nelle ultime quattro partite il Bologna dovrà cercare di fare più punti possibili, così da non chiudere la stagione con il sapore amaro. Servirebbe qualche vittoria e sarebbe importante arrivare ottavi.»

Nell’ultima giornata in calendario, il Bologna ospiterà l’Inter. Pagliuca, ex tra le altre anche dei nerazzurri, club nel quale ha militato indossando la fascia da capitano, ha parlato della sfida del Dall’Ara: «Magari con l’Inter potresti avere un’occasione. Loro vinceranno lo Scudetto alla prossima e poi penseranno alla finale di Coppa Italia. Se dovessero vincerla sarebbero un po’ più rilassati e l’ultima partita a Bologna potrebbe diventare un’amichevole. Per il Bologna arrivare ottavo e saltare un turno di Coppa Italia sarebbe importante.»

Pagliuca sui tre portieri del Bologna

L’ex portiere bolognese si è in seguito soffermato sulla situazione portieri della rosa rossoblù: «Skorupski credo che sia nella fase di guarigione, vediamo se riesce a giocare le ultime partite. Ha avuto una bastonata forte non solo con l’infortunio ma anche con l’esclusione dal Mondiale della Polonia. Credo che non avrà troppa fretta per recuperare e lo rivedremo in ritiro.»

«Ravaglia ha fatto qualche errore, ma anche buonissime partite. È stato un po’ criticato ma da bolognese so che funziona così. Se possono criticarti un po’ di più perché sei bolognese lo fanno. Pessina deve continuare così: mi hanno detto che è molto migliorato anche in allenamento.»

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