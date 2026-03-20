Roma-Bologna (3-4), Italiano: «Abbiamo fatto un’impresa»

Non si smentisce mai, Vincenzo Italiano. La storia recente era dalla sua parte, così come le statistiche. E il mister ieri a Roma ha confermato tutto: ancora imbattuto in uno scontro europeo con andata e ritorno. Il Bologna vince il suo ottavo di finale contro i Giallorossi e passa ai quarti di Europa League. E per il suo allenatore è stata veramente un’impresa. Un’impresa di cui anche Italiano si prende i meriti, lui che -come dice Bergomi- ormai è un copetero.

Il commento di Vincenzo Italiano post partita

Dopo la vittoria del Bologna contro la Roma per 3-4 (dopo i tempi supplementari), mister Vincenzo Italiano non ha dubbi: «Abbiamo fatto un’impresa». Sì perché si partiva dal pareggio dell’andata quindi era tutto da rifare. E in uno stadio caldissimo. Contro una squadra in forma e con ambizione. L’allenatore Rossoblù era perfettamente consapevole delle difficoltà: «Vincere in questo stadio è stata una montagna da scalare».

Il Bologna la porta a casa nei tempi supplementari. Dopo essersi fatti recuperare (da 1-3 a 3-3), i Rossoblù la chiudono al 111′ minuto con il gol di Cambiaghi. «Averla vinta così -commenta Italiano– ai supplementari, dopo essere stati avanti e ripresi superiamo un turno difficilissimo, è stata un’impresa vera, fatta lavorando bene colmando il gap con un’avversaria molto forte, quindi fatemelo dire: abbiamo fatto un’impresa».

Ora tocca all’Aston Villa: serve il re di coppe

Il prossimo avversario dei Rossoblù in Europa League ai quarti sarà l’Aston Villa. Battuta la Roma, Vincenzo Italiano pensa già alla prossima sfida europea del suo Bologna: «Ora ci prepariamo per l’Aston Villa, che ci batte da due anni, ma ci proveremo a ribaltare un’altra volta i pronostici». Infatti, già due volte (in Europa e in Champions League) i Rossoblù hanno incrociato il loro cammino con la squadra di Birmingham, uscendone sempre sconfitti. I pronostici -come contro la Roma- sono a sfavore di Italiano, ma per cosa sono fatti se non per essere ribaltati?

Contro l’Aston Villa ai quarti il Bologna deve cercare un’altra impresa. E per farlo ha una carta che può essere vincente: il re di coppe. Vincenzo Italiano non è mai stato battuto nelle fasi finali di una competizione con andata e ritorno. Ha nel suo passato recente vissuto due finali di Conference League con la Fiorentina (poi perse nella gara secca). E un bilancio in Europa assolutamente favorevole: 26 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte. Italiano deve continuare a non smentirsi mai.

Fonte: Il Resto del Carlino

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