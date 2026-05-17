Palladino insegue la Conference, ma il futuro a Bergamo sembra essere Thiago Motta

Il Bologna affronterà questo pomeriggio alle 18 L’Atalanta di Palladino, reduce dal 2-3 al Milan ma delusa da una stagione che molto probabilmente la porterà all’accesso della Conference League. Con il Como a +7, il sesto posto non è più raggiungibile mentre da dietro, proprio il Bologna, si trova a -6 e con due vittorie potrebbe insidiare i bergamaschi. Il clima a Zingonia è focalizzato sul futuro e i nomi più quotati per la rivoluzione sono quelli di Thiago Motta e Giuntoli.

Palladino prova a tenere i suoi sul campo

Nonostante il futuro incerto l’ex tecnico della Fiorentina punta alla sua personale seconda qualificazione in Conference, ma anche questa volta da lasciare in eredità a qualcun altro. L’avventura a Bergamo sembra contare ormai solo due gare alla fine e all’orizzonte ci sarebbe l’ex Rossoblù Thiago Motta.

Palladino così in conferenza stampa: «Non dobbiamo farci distrarre dalle voci, rimaniamo sul presente, sull’obiettivo Europa, è fondamentale questo. Ci teniamo tanto, dobbiamo rimanere concentrati al massimo, la Conference è una competizione importante. Poi a fine anno ci incontreremo con la società».

Palladino verso Atalanta – Bologna

Continua Palladino: «Il Bologna è un ottima squadra, è ancora in corsa, verrà qui a giocarsi le sue carte, con grande qualità e intensità. Hanno messo in difficoltà tante squadre, bisogna stare attenti alle insidie». La beffa sarebbe certamente doppia se a due giornate dalla fine del campionato e con sei punti di vantaggio il Bologna dovesse riuscire nell’impresa di fregare i nerazzurri proprio nello sprint finale.

Una vittoria rossoblù oggi alla New Balance Arena porterebbe Palladino e i suoi a giocare un ultima giornata di tensione in quel di Firenze. Il Bologna chiuderà invece la stagione in casa contro un Inter già scudettata, vedremo oggi se ci sarà ancora speranza d’Europa per i ragazzi di Vincenzo Italiano.

Incertezze di formazione

Solo nella rifinitura di stamattina Palladino potrà fare la conta. L’emergenza è in difesa, dove Djimsiti, Scalvini e Kolasinac rischiano il forfait. Nel caso in cui non dovessero recuperare sarà De Roon ad abbassarsi nella linea dei difensori come già fatto altre volte in carriera.

Fonte: Patrick Iannarelli – Stadio

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