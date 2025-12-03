Parma, due novità nella squadra di Cuesta

È passato un mese e un giorno esatti dalla sfida di campionato tra Parma e Bologna, al Tardini. Era il 2 novembre quando i rossoblù si sono imposti in casa dei ducali per 1-3 rimontando l’iniziale vantaggio firmato da Bernabé Garcia.

Da allora i gialloblù non hanno migliorato di tanto i loro risultati, conquistando 4 punti in 3 partite. Merito, soprattutto, del loro attaccante migliore, Pellegrino, che il Bologna è riuscito a neutralizzare anche per via della inferiorità numerica con cui nella gara di inizio novembre ha dovuto fare i conti la formazione di Carlos Cuesta.

Suzuki out, ecco Guaita

Nella sfida di domani sera però il Parma si presenterà diverso. Rispetto a novembre, ovviamente, ci sarà del turnover importante. Non è un segreto che i crociati puntino soprattutto alla salvezza, e in questa fase la Coppa Italia è solo un’opportunità di sperimentare giocatori.

Il modulo infatti resterà lo stesso, il 3-5-2, quello che cambierà sono gli interpreti. Una modifica dovrebbe riguardare il portiere. Al posto del solito Suzuki, i gialloblù dovrebbero far esordire Vicente Guaita. 38 anni, ex Getafe, Celta Vigo, Valencia e Crystal Palace, lo spagnolo è arrivato una settimana fa da svincolato per sopperire alla lunga assenza di Suzuki (che tornerà a marzo). Un ingaggio necessario vista la prestazione del vice Corvi sabato contro l’Udinese.

Torna Ondrejka

Tra gli elementi di difficoltà di questo avvio di stagione del Parma di Cuesta, gli infortuni sono stati sicuramente un fattore importante. Nella lista di assenti, oltre al neo acquisto Frigan alle prese col recupero dalla lesione al crociato, c’era anche Jacob Ondrejka.

L’esterno svedese è tornato nel secondo tempo della gara contro i bianconeri dopo 4 mesi di stop per una frattura al perone. Si tratta di un recupero importante, perché il 23enne scandinavo nella passata stagione arrivò a gennaio e trascinò il Parma di Chivu alla salvezza a suon di gol: 5 nelle ultime 8 gare della stagione. Ora con Cuesta dovrà ritrovare la forma e riprendersi il posto e comincerà a farlo da questa sera, quando dovrebbe essere schierato titolare dal tecnico spagnolo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook