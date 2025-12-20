Partenza da Riyadh rimandata: il Bologna vuole la Supercoppa!

Di tornare a Bologna già nella giornata di oggi i rossoblù proprio non ne volevano sapere. Per di più, non dopo che oltre 400 tifosi hanno fatto tutta quella fatica per arrivare fino alla capitale saudita.

Sostegno che come al solito è stato fondamentale, perché ieri allo stadio Al Awwal Park, era tutto un fischio ogni volta che i rossoblù si avvicinavano col pallone all’aria di rigore avversaria.

Il peccato d’ingenuità iniziale non ha fermato il Bologna

Il peccato dei felsinei è stato, come purtroppo spesso accade, il commettere un’ingenuità iniziale. Al 2° minuto, Orsolini sbaglia il controllo del pallone che arriva sui piedi di Thuram: nerazzurri in vantaggio.

Ma con tutto lo stadio contro, il Bologna si è accesso ed è passato al suo pressing estenuante. Pressione che ha portato al fallo di mano di Bisseck in area di rigore, che Orsolini ha trasformato in gol (dopo un controllo molto lungo al Var, che comunque ieri è stato ottimo).

«Iniziare così, con l’handicap di andare sotto, non è facile – ha detto Italiano – Soprattutto in una gara dove ci eravamo preparati mentalmente per essere dentro la partita dal 1′ al 90′. È stata una bella mazzata, però siamo riusciti a rimanere nel match e a pareggiarlo. Secondo me abbiamo fatto un gran primo tempo noi».

Nel secondo tempo qualche rischio

Nella ripresa invece, il Bologna ha diminuito i giri. Il pressing è stato meno intenso e in più occasioni l’Inter è andata vicina al raddoppio a cui, tuttavia, Ravaglia ha risposto un secco no.

Non lo nasconde Italiano: «Nel secondo tempo abbiamo un po’ smesso di giocare, l’Inter ha alzato un po’ la pressione ogni volta che cercavamo di ripartire, non tenevamo più la palla davanti e chiaramente hanno preso campo. Ci hanno tenuto dentro la nostra metà campo, poi abbiamo fatto fatica a venir fuori. Abbiamo giocato contro una squadra fatta di campioni, forte fisicamente. Nel momento in cui alza la pressione ti salta addosso, poi è difficile andargli via. Complimenti a loro».

Supercoppa Italiana: il sangue freddo non è mancato, ora l’obiettivo è il trofeo

I rossoblù hanno comunque avuto sangue freddo e hanno resistito fino al novantesimo per arrivare ai rigori. Ai penalties va subito a segno Ferguson, sbagliano Moro e Miranda. Rowe riapre le speranze ed è Ciro Immobile a sigillare la vittoria. Merito anche di un super Ravaglia che ha parato i penalty a Bastoni Bonny.

«I rigori sono così, una lotteria – ha detto Immobile – è stato bravo Fede a pararne due, ci ha dato la possibilità di andare a tirare più tranquilli. Il mio gol mi serviva: ho avuto tre mesi e mezzo di grande sofferenza, però ho trovato una grande famiglia che mi ha aiutato e mi è stata vicina in ogni momento. Quasi se lo aspettavano il mio gol, sono felice per la squadra».

Ora l’obiettivo dei rossoblù è solo uno e a spiegarlo è proprio Ravaglia: «Vogliamo rifare la storia, siamo venuti qui per questo: è il nostro obiettivo e affronteremo la finale con la massima voglia di ottenere la coppa»

