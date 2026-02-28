Pisa-Bologna, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni

Un passaggio del turno in Europa League. Un ottavo di finale europeo raggiunto, dopo ventisette anni. La quarta vittoria consecutiva. Il vento sembra finalmente tirare dalla parte del Bologna, il quale, dopo Torino e Udinese, vuole riconfermarsi anche contro il Pisa in campionato, per proseguire finalmente sulla strada giusta.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Pisa e Bologna.

Pisa-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 27^ giornat a;

a; Partita: Pisa-Bologna ;

; Data: lunedì 2 marzo 2026 ;

; Orario: 18:30;

Luogo: Stadio Arena Garibaldi, Pisa ;

; Canale TV: Zona DAZN (214) ;

; Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

PISA (4-3-3): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Iling-Junior; Moreo; Stojkovic. All. Hiljemark.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Rowe. All. Italiano.

A che punto siamo?

Dopo il ritorno dei playoff di Europa League contro il Brann, che ha permesso ai Rossoblù di raggiungere gli ottavi di finale, il Bologna si rituffa nel campionato e lo fa con la trasferta di Pisa. È fondamentale per Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi proseguire nel trend delle ultime partite, per consolidarsi nuovamente anche in Serie A, concedendosi ancora speranze per risalire.

Dall’altra parte troverà un Pisa la quale fiamma si sta sempre più spegnendo: per Hiljemark e i suoi ragazzi la salvezza ora è distante nove punti, gli stessi del Lecce terzultimo e della Cremonese quartultima. Come hanno dimostrato nelle ultime uscite, però, non c’è ancora nulla di deciso, giocandosela finché la matematica lo permetterà.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook