Pisa-Bologna, pochi biglietti venduti: ecco perché

Lunedì alle 18:30 il Bologna scenderà in campo alla Cetilar Arena per affrontare il Pisa, ma a pochi giorni dal fischio d’inizio l’atmosfera sugli spalti non promette grandi affollamenti. La prevendita procede a rilento e, fatta eccezione per il settore più caldo del tifo locale, lo stadio rischia di presentarsi con ampi spazi vuoti.

Pisa-Bologna: un lunedì pomeriggio che frena l’entusiasmo

Non è solo una questione di biglietti. La collocazione della gara – lunedì pomeriggio, in un orario poco favorevole per chi lavora o studia – pesa inevitabilmente sulla risposta del pubblico. A questo si aggiunge un momento delicato per la squadra toscana, che sta vivendo una fase di risultati discontinui e un clima generale di scontentezza tra i tifosi, meno inclini a trasformare la partita in un evento da tutto esaurito.

Il Pisa e l’iniziativa per riempire i settori vuoti

Il club di casa, nel frattempo, ha scelto una strada alternativa per provare a riempire almeno in parte gli spazi rimasti liberi: coinvolgere scuole calcio e realtà giovanili del territorio, offrendo la possibilità di assistere alla gara a prezzi simbolici. Un’iniziativa che guarda più al futuro, puntando a portare allo stadio bambini e famiglie, cercando quindi di creare un ambiente piacevole in grado di creare quel senso di unione, che a una squadra come il Pisa – in questo momento della stagione – non può far altro che bene.

Pisa-Bologna: una partita diversa, ma non meno importante… attenzione alle insidie

Dal punto di vista rossoblù, la cornice più intima potrebbe persino diventare un’arma a doppio taglio. Meno pressione da parte degli avversari, ma anche meno rumore e meno pathos da parte dei propri tifosi. Per il Bologna sarà fondamentale entrare subito in partita, spegnendo sul nascere ogni tentativo del Pisa di trascinare il match sul piano emotivo. Ne abbiamo preso coscienza dal periodo covid: in uno stadio non gremito, sono i dettagli a fare la differenza, e per questo la concentrazione dovrà essere più che massima.

Pisa-Bologna si giocherà quindi in un clima lontano dalle grandi notti di campionato, ma non per questo meno significativo. A volte sono proprio le partite “silenziose” a fare poi significativa differenza in classica.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook