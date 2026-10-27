I precedenti di Milan-Bologna: una trasferta statisticamente complessa ma non impossibile

La sfida tra Milan e Bologna è una delle partite più disputate dai rossoblù nella sua lunga storia e quindi è una di quelle gare che possono vantare precedenti importanti e numerosi. Questo match, che racchiude anche pagine storiche di grande fascino, purtroppo per i nostri colori è caratterizzato da una netta tradizione favorevole ai rossoneri. Ma attenzione, perché i rossoblù sono sempre stati capaci di regalare ai propri tifosi exploit memorabili.

Il bilancio generale tra Bologna e Milan

Nei 193 precedenti ufficiali disputati finora in tutte le competizioni italiane ed europee, il Bologna contro il Milan ha totalizzato 54 vittorie, 48 pareggi e 91 sconfitte, realizzando 236 reti control e 316 subite.

Il risultato più frequente in assoluto è il pareggio per 1-1, registrato in ben 20 occasioni. La miglior vittoria in assoluto del Bologna è un incredibile 0-8 conquistato in trasferta a Milano il 5 novembre 1922 (con ben 5 reti di Giuseppe Della Valle e 3 di Alberti), mentre la peggior sconfitta risale invece al 9-1 del 25 ottobre 1914. Partite che risalgono a un altro tempo e un altro calcio.

I precedenti di Milan-Bologna

Se ci concentriamo sulle 97 gare giocate a Milano, il Bologna diventa ancora meno favorito, visto che il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa. Sono infatti 16 le vittorie dei rossoblù, superate da 24 pareggi e 57 sconfitte, figlie di 93 reti segnate contro 189 subite.

I risultati più frequenti sono l’1-0 per il Milan e l’1-1, apparsi entrambi 12 volte ciascuno. La miglior vittoria e la peggior sconfitta esterne coincidono con i già citati 0-8 del 1922 e 9-1 del 1914.

I migliori marcatori del Bologna

I migliori marcatori della storia del Bologna contro il Milan sono icone del club, dato che purtroppo denota come le reti sono arrivate soprattutto nel passato. Interessante anche vedere che Della Valle nonostante le cinque reti in una sola partita, non sia il migliore marcatore assoluto del match.

Angelo Schiavio: 16 gol Giuseppe Della Valle: 15 gol Carlo Reguzzoni: 9 gol

Gli ultimi tre precedenti di Milan-Bologna

Gli ultimi tre precedenti con il Milan come padrone di casa confermano le difficoltà del Bologna fare risultato in trasferta.

Milan-Bologna 1-0 (14/09/2025): Un incontro bloccato deciso da Luka Modrić. Milan-Bologna 3-1 (09/05/2025): Bologna in vantaggio con Riccardo Orsolini, prima della rimonta rossonera firmata dalla doppietta di Santiago Giménez e dal gol di Christian Pulisic. Milan-Bologna 2-2 (28/01/2024): Una sfida spettacolare aperta dal gol di Joshua Zirkzee, ribaltata dalla doppietta di Ruben Loftus-Cheek e riagganciata al 92′ col rigore di Riccardo Orsolini.

Attenzione però, perché tecnicamente il 14 maggio 2025 era il Milan a giocare in casa, e in quel giorno la rete di Dan Ndoye valse lo 0-1 che ci permise di alzare la Coppa Italia. Un precedente indimenticabile.

Cosa aspettarsi dal prossimo incontro?

La trasferta contro il Milan si conferma storicamente ostica, ma nonostante questo la frequenza di punteggi stretti come l’1-0 o l’1-1 e la capacità dei rossoblù di andare a segno portano ad attendere una partita bilanciata. Un pareggio o una vittoria con scarto minimo di una delle due formazioni sono sempre le possibilità più accreditate.

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