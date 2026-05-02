Primavera, Inter-Bologna 1-2: vittoria importantissima per i rossoblù che consolidano la zona playoff

Vittoria pesantissima per il Bologna Primavera, che supera l’Inter per 2-1 nello scontro diretto e consolida la propria posizione in classifica. I rossoblù salgono così a quota 58 punti, allungando proprio sui nerazzurri.

Primo tempo – Gli errori dell’Inter premiano il Bologna

I rossoblù partono con il piede giusto e al 6’ si rendono pericolosi con Negri, che però non trova lo specchio della porta. Al 16’ arriva il vantaggio del Bologna: errore in impostazione di Marello, ne approfitta Toroc che non sbaglia e firma lo 0-1. L’Inter prova a reagire e al 21’ sfiora il pari, ma Tomasevic salva tutto con un intervento decisivo. Alla mezz’ora la Primavera del Bologna colpisce ancora: altro errore della difesa dell’Inter con Taho che perde tempo sul pallone, Castaldo ne approfitta e trova il raddoppio. Nel finale, al 43’, occasione per i nerazzurri con El Mahboubi, ma la conclusione termina di poco alta. Rossoblù avanti 0-2 all’intervallo.

Secondo tempo – Sofferenza finale per i rossoblù

Nella ripresa l’Inter prova a prendere in mano il gioco e al 56’ si rende pericolosa con Mancuso, ma Happonen controlla senza problemi. I nerazzurri gestiscono il possesso per lunghi tratti, senza però riuscire a creare occasioni realmente pericolose.

Nel finale la partita si riapre: all’84’ Zanchetta accorcia le distanze, con una conclusione su cui Happonen arriva senza riuscire a evitare il gol, con il pallone che colpisce il palo interno e termina in rete. Gli ultimi minuti sono di pressione nerazzurra, ma il Bologna resiste e porta a casa una vittoria fondamentale.

Il tabellino

Marcatori: 16′ Toroc (B), 30′ Castaldo (B), 84′ Zanchetta (I)

Inter: Taho (46′ Farronato); Della Mora; Garonetti (8’Bovio); Maye; Marello; Zanchetta; Cerpelletti; Venturini; Zouin; Mosconi (65′ Kukulis); El Mahboubi (74′ Pinotti). Allenatore: Carbone

Bologna: Happonen; Nesi; Francioli; Tomasevic; Papazov; Saputo (68′ Jaku); Nordvall (68′ Libra); Lai; Negri (81′ Anastasio); Toroc (74′ Lo Monaco); Castaldo (75′ Ravaglioli). Allenatore: Morrone

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