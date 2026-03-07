Primavera, Bologna-Lazio 1-2: rimonta sfiorata dai rossoblù

Il Bologna Primavera prova a rimettere in piedi la gara nella ripresa dopo un primo tempo complicato, ma non basta: la Lazio passa 2-1 grazie alle reti segnate nella prima frazione. Nella ripresa i rossoblù reagiscono con orgoglio e accorciano con un gran gol di Castaldo, sfiorando anche il pareggio nel finale.

Primo tempo – Lazio avanti, Bologna spreca un rigore

Il primo tempo si apre subito con una grande occasione per il Bologna Primavera, che al 3′ conquista un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Lo Monaco, ma la sua conclusione stavolta non trova la rete e il risultato resta fermo sullo 0-0. I rossoblù provano comunque a mantenere il controllo del gioco e poco dopo sfiorano il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con N’Diaye che calcia di poco sopra la traversa.

Al 16′, però, arriva una tegola per il Bologna: Tomasevic è costretto a lasciare il campo e al suo posto entra Markovíc.

Con il passare dei minuti cresce la Lazio, che al 21′ trova il vantaggio con Pernaselci. I biancocelesti sfruttano il momento positivo e al 29′ raddoppiano grazie alla rete di Sulejmani.

Nel finale di frazione il Bologna Primavera prova a reagire e alza il ritmo, schiacciando la Lazio negli ultimi 10 minuti, ma senza riuscire a trovare la porta. Un’altra occasione arriva su calcio di punizione, quando la palla finisce a Markovic, il cui tentativo termina di poco a lato.

Si va così all’intervallo con la Lazio avanti di due reti.

Secondo tempo – Castaldo riapre la gara, ma il pareggio non arriva

Nella ripresa il Bologna rientra in campo con un atteggiamento più aggressivo e prova a mettere pressione alla difesa biancoceleste. La grande occasione arriva al 66’, quando su calcio d’angolo battuto da Lo Monaco svetta Castaldo, che colpisce di testa trovando però una traversa piena. È il preludio al gol che arriva appena un minuto più tardi: al 68’ lo stesso Castaldo trova una rete bellissima, con una conclusione precisa sotto l’incrocio dei pali che riapre la partita.

Il Bologna continua a crederci e nel finale aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. All’86’ arriva anche la rete di Negri, che farebbe esplodere la gioia rossoblù, ma l’arbitro annulla tutto per posizione di fuorigioco. Nei minuti conclusivi i padroni di casa tentano l’assalto finale, ma il risultato non cambia: al triplice fischio è la Lazio a portare a casa i tre punti.

Il tabellino

Marcatori: 21′ Pernaselci (L), 29′ Sulejmani (L), 68′ Castaldo (B)

Bologna: Franceschelli; Nesi (75′ Ravaglioli); Tomasevic (16′ Markovic); Papazov; Negri; N’Diaye (46′ Anastasio); Libra (85′ Juncaj); Lai (46′ Nordvall); Baroncioni; Lo Monaco; Castaldo. Allenatore: Morrone

Lazio: Pannozzo; Ciucci (72′ Bordon); Pernaselci; Bordoni; Ferrari; Santagostino; Munoz (67′ Battisti); Farcomeni (85′ Milillo); Calvani; Cuzzarella (72′ Montano); Sulejmani (72′ Marinaj). Allenatore: Punzi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook