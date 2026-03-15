Primavera, Milan-Bologna 1-1: Papazov risponde a Domnitei

Termina in parità la sfida tra Bologna e Milan nel campionato Primavera. I rossoneri passano avanti dopo appena trenta secondi con Domnitei su assist di Zaramella, ma nella ripresa i rossoblù reagiscono e trovano il gol dell’1-1 con Papazov sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Primo tempo – Milan avanti dopo 30 secondi

La gara si mette subito in salita per il Bologna Primavera, che dopo appena 30 secondi è già costretto a inseguire: il Milan Primavera passa infatti in vantaggio con Domnitei, bravo a finalizzare l’assist di Zaramella e a portare avanti i rossoneri nelle primissime battute del match.

Il Milan continua a spingere e al 27′ va vicino al raddoppio con Mancioppi, che colpisce in pieno il palo. Il Bologna prova a reagire due minuti più tardi con Lo Monaco, ma la sua conclusione termina larga.

A circa dieci minuti dalla fine della prima frazione, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Markovic a tentare la conclusione per i rossoblù, ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Poco dopo arriva una grande occasione anche per il Milan: Perera supera il portiere Franceschelli, ma non riesce a concludere a rete e l’azione sfuma. Al 39’ lo stesso Perera viene ammonito per simulazione in area di rigore.

Nel finale il Bologna costruisce una buona chance per rimettere in equilibrio il match: al 43’ Castaldo prova a trovare il gol del pareggio, ma Bouyer si oppone e salva i rossoneri, permettendo al Milan di chiudere avanti la prima frazione.

Secondo tempo – Il Bologna trova il gol del pareggio

In apertura di ripresa il Milan prova subito a rendersi pericoloso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva l’occasione per Cullotta, che colpisce di testa senza però trovare la via del gol.

Al 55’ arriva il pareggio del Bologna: ancora da calcio d’angolo nasce l’azione che porta alla rete di Papazov, bravo a trovare l’1-1 e a rimettere in equilibrio la partita.

La squadra rossoblù prende fiducia e continua a spingere. Al 59’ Castaldo sfiora il gol del vantaggio dopo un assist di Baroncioni, ma la conclusione non trova la porta. A differenza del primo tempo, in cui era stato il Milan ad avere maggiore controllo del gioco, nei primi venti minuti della ripresa è il Bologna a fare la partita e a gestire il possesso.

Nel finale cresce anche la tensione in campo: Baroncioni e Cappelletti vengono ammoniti dopo essere arrivati alle mani, in un episodio che accende gli ultimi minuti della sfida. Il risultato però non cambia e le due squadre si dividono la posta in palio.

Il tabellino

Marcatori: 1′ Domnitei (M), 55′ Papazov (B)

Milan: Bouyer; Borsani (84′ Zukic); Cissè; Cullotta; Colombo; Angelicchio; Mancioppi; Perera; Batistini (58′ Scotti); Domnitei (72′ Cappelletti); Zaramella (84′ Perina). Allenatore: Renna

Bologna: Franceschelli; Nesi; Markovic; Papazov; Negri; N’Diaye (73′ Libra); Nordvall; Lai (73′ Anastasio); Baroncioni; Lo Monaco (84′ Juncaj); Castaldo (90′ Castillo). Allenatore: Morrone

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