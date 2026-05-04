Bologna, quanto vale il piazzamento in Serie A? Ecco i possibili premi rossoblù

Il Bologna ha pareggiato col Cagliari ed è arrivato a tre partite senza vittorie in Serie A, riconquistando l’8^ posizione nele torneo 2025/26. Ma la situazione in graduatoria è piuttosto combattuta e la posizione finale, al di là dell’insoddisfazione generale per l’andamento, è incertissima.

Nelle ultime annate, la squadra rossoblù aveva ottenuto sempre posizioni nella prima metà della classifica. La cosiddetta “metà sinistra” della graduatoria. Piazzamenti che, insieme alle due qualificazioni in Europa, avevano garantito il primo bilancio chiuso in positivo nell’era Saputo. Anche per un fattore economico e non solo tecnico (con l’ottava posizione non dovrebbe giocare il turno preliminare di Coppa Italia), il club felsineo vuole arrivare più avanti possibile.

Europa complicata: ecco perchéfare il meglio dal campionato

Con l’Europa che ormai dista potenzialmente 6 punti da recuperare in tre giornate a disposizione, il Bologna deve quindi fare il meglio possibile in questo finale. In attesa di capire che cosa farà la Lazio in casa della Cremonese (in campo ora, ndr). I rossoblù sarebbero nella posizione prefissati da Italiano come obiettivo.

Con tre giornate a disposizione, Sassuolo appaiato a quota 49, Lazio a 48 (ma con una partita in corso) Udinese 47, il Bologna deve spingere. Il rischio è trovarsi al termine della 38^ giornata addirittura in 11^ posizione, qualcosa che non si vede da diversi anni in casa rossoblù.

Bologna, quanto vale l’ottavo posto in Serie A

In un calcio in cui il denaro è il linguaggio più compreso di tutti, a qualsiasi livello, ogni guadagno ulteriore è accolto con grande soddisfazione. E non si parla di centesimi. Tra l’obiettivo dell’ottavo posto e un potenziale undicesimo ballano infatti quasi 2 milioni di euro.

Una cifra non sconvolgente per società che fatturato quasi 100 milioni di euro, ma che sicuramente fa la differenza. Al Bologna quasi 2 milioni in più di premio, facendo i conti della serva, sono pari allo stipendio netto di Riccardo Orsolini. Una cifra mica da ridere.

Attualmente, con l’ottavo posto in Serie A secondo quanto riporta Calcio e Finanza, il Bologna si porterebbe a casa 5 milioni. Finendo più indietro le cifre si fanno progressivamente più basse:

9° posto, 4,4 milioni di euro;

10° posto, 3,8 milioni di euro;

11° posto 3,1 milioni di euro.

Insomma, la lotta per l’ottavo posto deve essere qualcosa che il Bologna non può e non deve sottovalutare per il suo benessere futuro.

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