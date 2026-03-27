Bologna FC
Primavera, sette anni fa il trionfo al “Viareggio”
Il percorso netto fino alla finale contro il Genoa vinta ai rigori 7-6. I rossoblù di Troise sollevarono il trofeo che mancava da 52 anni
Esattamente sette anni fa, il 27 marzo del 2019, il Bologna Primavera vinceva il suo secondo Torneo di Viareggio, 52 anni dopo il successo nel 1967.
I rossoblù, allora guidati da Emanuele Troise, furono protagonisti di una competizione giocata in crescita grazie ad un’acquisizione di consapevolezza sempre maggiore. Turno dopo turno il Bologna si aggiudicò il titolo in finale al “Picco” di La Spezia contro il Genoa, partita decisa solo ai calci di rigore.
Il percorso
Il cammino di quel Bologna all’interno della 72° edizione della kermesse giovanile cominciò nel migliore dei modi ma dovette scontrarsi con la lotteria dei calci di rigore anche in semifinale.
Nella fase a gironi il percorso fu netto: successo di misura contro il Bruges per incominciare bene il torneo (1-0) con rete di Mazza poi il vivace 3-2 sulla Ternana ed infine un altro tris, ma mantenendo la porta inviolata con i padroni di casa del Viareggio.
Fu poi la volta dei turni ad eliminazione diretta con posta in palio sempre più alta. Un altro secco 2-0 agli ottavi contro i cechi del Dukla Praga ed 1-0 ai portoghesi del Braga. Ecco cominciare a crescere la consapevolezza di poter scrivere un pezzo di storia rossoblù.
In semifinale ai ragazzi di Troise toccò di nuovo sfidare il Bruges ma questa volta la partita si concluse sull’1-1 nei tempi regolamentari. Ecco il bisogno dei tiri dal dischetto per decidere la finalista. Per 6-5 complessivo ad avere la meglio fu proprio il Bologna a strappare il pass per il confronto definitivo contro il Genoa (così lo raccontavamo sette anni fa).
La finale
Una partita vera e attenta da entrambe le parti. Il Grifone firmò il vantaggio con Bianchi al 56’. Quando la gara era agli sgoccioli ecco Cossalter, miglior marcatore del torneo ex aequo con quattro gol, a rimettere tutto in equilibrio.
Così si andò ai supplementari ma senza sbloccare il parziale restituendo nuovamente alla sorte dagli undici metri. Un solo errore per il Bologna, due, invece, i rigori neutralizzati al Genoa da Fantoni, decisivo su Petrovic. Partì in quel momento la festa della Primavera rossoblù che segnò il secondo successo della storia del club nel più importante torneo italiano a livello giovanile.
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