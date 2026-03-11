Probabili formazioni: il Bologna è finalmente al completo

In vista dell’importantissima e storica partita di domani sera, le probabili formazioni che Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini stanno architettando, passeranno e molto dalla giornata odierna. Il Bologna ha finalmente recuperato Heggem e Miranda, e avrà a disposizione l’intera rosa, cosa che non accadeva dalla prima giornata di campionato, giocata all’Olimpico proprio contro la Roma.

La rifinitura prevista per oggi scioglierà gli ultimi dubbi di Vincenzo Italiano: i dubbi dell’allenatore e del suo staff si concentrano sul reparto avanzato. Bernardeschi potrebbe partire dal primo minuto sulla fascia destra, mentre a sinistra Cambiaghi spera in una maglia da titolare, anche se rimane molto difficile questa opzione visto lo stato di forma e la continua crescita di Jonathan Rowe, che domenica pomeriggio ha trovato il suo primo sigillo in campionato.

Le probabili formazioni: Castro sarà della partita?

In difesa nonostante i recuperi sopracitati, rimane difficile vedere dal primo minuto sia Heggem che Miranda. Molto probabile che la coppia prescelta sarà formata da Lucumì e Vitik. Castro è reduce da sette partite consecutive da titolare e plana verso l’ottava. Ci sarà il giovane centravanti argentino a guidare l’attacco dei rossoblù, battagliando con la retroguardia giallorossa.

Il ‘Toto’ in queste partite è una garanzia: la stanchezza patita e percepita contro Pisa ed Hellas Verona non lasceranno il posto a Dallinga, che ha giocato solo 5 minuti contro l’Udinese nelle ultime cinque uscite dei rossoblù.

