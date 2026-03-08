Rowe post Bologna-Verona (1-2): «Avremmo dovuto chiuderla prima»

Si interrompe la striscia di vittorie del Bologna, che torna a perdere nel suo Dall’Ara contro l’ultima forza della serie A, l’Hellas Verona, alla quale va il merito di una rimonta lampo nel giro di 4′ grazie a Frase e Bowie per l’1-2 finale. Un vero peccato, perché l’1-0 firmato da Rowe a inizio secondo tempo aveva illuso il gremitissimo stadio di poter gioire di nuovo all’ombra della Torre di Maratona. Proprio l’unico marcatore del Bologna, peraltro nel giorno del suo primo gol in Serie A, si è fermato in conferenza stampa al termine della sfida per un breve commento.

Il commento di Rowe post Bologna-Verona

Ecco il commento di Jonathan Rowe al termine della gara, amareggiato dopo la sconfitta. «Avremmo dovuto chiuderla prima – ha esordito amaramente l’attaccante – per noi non è stato facile e abbiamo subito due gol ravvicinati in transizione che ci hanno puniti. Il mio primo gol in Serie A a chi lo dedico? Ad un mio amico davvero speciale. Spero di riuscire a chiudere la stagione segnando più continuativamente».

Ora il Bologna dovrà prepararsi al meglio per la gara di andata con la Roma, che darà battaglia al Dall’Ara giovedì sera. «In Europa League le gare sono difficili, è l’andata e dobbiamo segnare più gol possibile, difendendo tanto per non farli segnare. Tutto succede veloce in campo, più giochiamo insieme e creiamo chimica e più questo si può permettere di arrivare insieme a finalizzare».

Il giocatore inglese ha concluso il commento in maniera chiara: il Bologna non deve perdersi d’animo, ma continuare a credere nei propri obiettivi. «Noi dobbiamo rimanere positivi, mettendoci alle spalle in fretta questo risultato, il campionato è ancora abbastanza lungo. Dobbiamo restare concentrati senza farci buttare giù mentalmente dalla gara di oggi» ha concluso Jonathan Rowe.

