Prossima Fermata – La Lazio di Sarri

Dopo il tris di match interni, il Bologna è atteso dal match dell’Olimpico contro la Lazio, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. La sconfitta contro la Cremonese ha interrotto una striscia di 12 risultati utili consecutivi raccolti: Italiano è chiamato alla vittoria per non perdere il treno Europa. Di seguito, ecco uno sguardo approfondito e consapevole tra moduli, uomini chiave, statistiche e punti deboli su chi attende i rossoblù alla fermata successiva.

Lazio, ritorno al passato

Il ritorno di Sarri è stato segnato dal blocco del calciomercato in entrata imposto dalla Covisoc alla Lazio per tutta la finestra di calciomercato estiva, costringendo l’allenatore biancoceleste a organizzare la stagione alle porte con i giocatori a disposizione. Dopo 3 sconfitte nelle prime 4 partite, Zaccagni e compagni hanno totalizzato 6 risultati utili consecutivi, dimostrando continuità di rendimento nonostante i molteplici infortuni. Le sconfitte contro Inter e Milan, tuttavia, hanno bloccato la risalita in classifica della Lazio. Dopo 13 giornate, il bilancio parla di nona posizione e 18 punti, maturati grazie a 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Modulo, uomini chiave e fragilità

Sarri è ripartito dal suo 4-3-3, affidandosi a Provedel e lasciando Mandas in panchina. Linea a quattro composta da Marusic e Tavares sulle fasce, con Gila e Romagnoli al centro. Con Rovella e Cataldi out per infortunio, Vecino è il prescelto in regia, assistito da Basic – in evidente crescita nelle ultime uscite – e Guendouzi come mezzali. In attacco, Isaksen e Zaccagni hanno il compito di servire l’unico riferimento centrale, Castellanos.

L’allenatore ex Napoli si affida all’estro e alle giocate di Zaccagni in fase offensiva, insieme alla personalità e alle capacità realizzative di Castellanos. Da tenere d’occhio anche Basic: tempismo e potenza che possono creare scompiglio alla retroguardia rossoblù. Tuttavia, la condizione di Vecino non convince: in mediana va in difficoltà contro giocatori dinamici, aprendo spazi tra le linee. Anche Tavares e Marusic mostrano difficoltà nei duelli e risultano spesso assenti quando c’è da chiudere gli spazi.

La Lazio arriva alla sfida con il Bologna con l’obiettivo di recuperare punti ad una diretta concorrente per un posto nelle competizioni europee. Nono in classifica, ma con un attacco dal potenziale ben diverso. Prossima Fermata è Lazio: tra le mura dell’Olimpico, Sarri cerca slancio dai singoli per superare Ravaglia. Il Bologna dovrà evitare di farsi travolgere dal calore della tifoseria ospitante.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook