Prossima Fermata – L’Udinese di Runjaic

Terminata la terza sosta per le nazionali della stagione, è tempo di tornare a pensare alla Serie A. Il Bologna si prepara alla trasferta contro l’Udinese, valida per la dodicesima giornata di campionato. Sabato 22 novembre alle 15:00, la squadra guidata da Italiano scenderà in campo al Bluenergy Stadium: ecco uno sguardo approfondito e consapevole tra moduli, uomini chiave, statistiche e punti deboli su chi attende i rossoblù alla fermata successiva.

Udinese, tra alti e bassi

La sosta ha aiutato l’Udinese guidato da Kosta Runjaic a ricaricare le energie dopo la sconfitta netta in casa della Roma, bloccando così l’ascesa dei bianconeri nella parte sinistra della classifica. Attualmente, conta un bilancio complessivo di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, per un totale di 15 punti in 11 partite. L’ultima volta che sono usciti dal campo con i tre punti è stato alla decima giornata, quando hanno sconfitto di misura l’Atalanta. Tuttavia, quest’ultima non è stata l’unica big che si è arresa all’Udinese. Spicca la vittoria per 1-2 del 31 agosto a San Siro, contro un Inter ancora in fase di ricostruzione. Oltre a queste sorprese – sulla carta – il calendario racconta anche alcuni passi falsi: l’1-1 in casa della Cremonese e la sconfitta pesante a Sassuolo per 3-1.

Modulo, uomini chiave e fragilità

Dopo alcune giornate di sperimentazione, Runjaic ha trovato l’assetto definitivo della squadra. Nel suo 3-5-1-1, tra i pali è tornato Okoye, dopo aver scontato la squalifica per il calcioscommesse. Davanti a lui, il terzetto difensivo composto da Goglichidze, Kabasele e Solet. Agli estremi della linea a 5 dovrebbero agire Kamara e Zanoli, entrambi dotati di ottima velocità e fisicità. Karlstrom al centro, con Ekkelenkamp e Atta mezzali; quest’ultimo avrà più libertà d’inserimento, supportando Zaniolo sulla trequarti.

In attacco, Buksa dovrebbe essere l’unico riferimento offensivo dei bianconeri. Il trequartista italiano e il francese sono i due pericoli principali: il primo reduce da 3 gol nelle ultime 5 gare di Serie A, sta colmando il vuoto lasciato dagli attaccanti in fase realizzativa; il secondo, invece, non trova la via della rete proprio dalla sfida di San Siro del 31 agosto. Le sue qualità in progressione e la sua potenza potrebbero rivelarsi decisivi contro la retroguardia rossoblù. Tuttavia, l’Udinese ha dimostrato evidenti difficoltà nel mantenere la porta inviolata (solo contro Pisa e Atalanta ci è riuscito). Inoltre, le corsie laterali sono vulnerabili, soprattutto quando gli esterni non ripiegano.

L’Udinese arriva alla sfida contro il Bologna con la voglia di riprendere il cammino in Serie A con il piede giusto. Decimo in classifica, con un attacco poco prolifico ma una trequarti di qualità. Prossima Fermata è Udine: una squadra fisica e imbattuta in casa da quattro gare. Servirà attenzione per non lasciare punti.

