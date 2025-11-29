Qualità e quantità: Bologna sul podio per il maggior numero di marcatori diversi

La lezione più importante che Vincenzo Italiano ha trasmesso ai rossoblù? Tutti possono fare la differenza nel risultato, sia titolari che subentrati, sia attaccanti che difensori, perché il Bologna è un gruppo dove non ci sono protagonisti e comparse. Tutti sono parte di un gruppo unito dove ognuno deve dare il massimo.

Del resto, la classifica di campionato lo racconta chiaramente: Vincenzo Italiano può contare non soltanto su una rosa lunga, ma una rosa di grandissima qualità anche in termini di finalizzazione.

Il Bologna infatti, è al primo posto in Serie A, insieme a Inter e Juventus per il maggior numero di marcatori diversi: 11 per un totale di 21 reti segnate. Di questi 21 gol, 15 sono stati realizzati da attaccanti, 2 da centrocampisti 3 da difensori.

Bologna: un attacco che fa la differenza

L’attacco del Bologna è tra i migliori del campionato e ora che ha preso il ritmo giusto, possiamo scommettere che farà lo stesso percorso anche in Europa League, basti pensare alla gara di giovedì sera contro il Salisburgo terminata con un poker dei felsinei.

Ma tornando alla Serie A, in casa Bologna sono andati a segno 6 attaccanti su 10, contando nel totale anche Immobile, che dopo l’infortunio accusato all’Olimpico non ha più calcato il campo.

Chi ha fatto più gol è Orsolini (quota 5 di cui 2 seganti su rigore) seguito nell’immediato da Castro con 4 gol gli ultimi realizzati con la doppietta a Parma. Odgaard e Cambiaghi ne hanno realizzati rispettivamente due, mentre Dallinga e Bernardeschi contano un solo gol ciascuno.

Guizzi a centrocampo e in difesa

Ma il Bologna conta giocatori di qualità in tutti i suoi reparti. A centrocampo, Nikola Moro ha trovato il suo primo gol stagionale contro il Pisa: un’immacolata punizione che ha firmato il secondo gol nella gara poi termina 4-0. Contro l’Udinese poi, nella vittoria per 3-0, ha aperto le danze Tommaso Pobega con una super doppietta.

In difesa invece, Holm ha segnato il gol dell’1-0 contro il Cagliari contribuendo alla primissima vittoria in trasferta del Bologna, mentre Miranda ha chiuso la gara contro il Parma con un il gol del 3-0. Infine Lucumi ha messo la parola “fine” al match contro i Campioni d’Italia, con un magnifico colpo di testa che ha mandato in delirio il Dall’Ara.

Bologna: lista marcatori destinata ad allungarsi

Il numero di rossoblù andati a segno non è quindi affatto indifferente, ma per certo è una cifra destinata a salire. Appena torneranno disponibili Immobile e Rowe infatti, e ora che Dominguez ha più spazio, Italiano potrà contare su nuovi finalizzatori.

Senza parlare poi di giocatori come Ferguson che, dopo la rete con la sua Scozia, non vede l’ora di mettere fine al digiuno in rossoblù che dura dal gennaio scorso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook