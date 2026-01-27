Radio Casteldebole – Serve una scossa

Sei punti in dieci partite. Dieci in dodici, se si vuole contare l’Europa League. Numeri che, al momento, definiscono nel migliore dei modi lo stato di forma del Bologna. Un’annata partita in grande crescendo e che ora sta vivendo un momento di flessione, necessaria o meno che sia. Flessione che, ora, il Bologna cercherà di cancellare giovedì contro il Maccabi Tel Aviv.

Bologna: al via i lavori per il Maccabi Tel Aviv

Antivigilia di Europa League per i Rossoblù, che dopo la pausa post-Genoa, sono tornati in campo questa mattina alle 11:30. Classica seduta “a due” per il gruppo squadra, con i più impiegati col Genoa impegnati tra palestra e campo, seduta tattica e partitella a campo ridotto per gli altri. Allenamento differenziato per Jhon Lucumì.

Dare una scossa

Ultimo posto in classifica in Europa League ed in netto ritardo in un campionato che solitamente domina. Il tutto in una stagione in cui il calcio non è stato sicuramente il grande protagonista delle vite dei suoi tesserati. Al di là del fatto politico, che merita sicuramente un’analisi più approfondita, il Maccabi che incontrerà il Bologna giovedì di certo non sarà un avversario da big match.

Occhio, però, a pensare che il momento del Bologna sia migliore. Anche perché i risultati degli ultimi due mesi dicono tutt’altro, e anzi raccontano di una squadra in grande difficoltà, quasi come fosse sfiduciata da questo periodo nero. Un periodo che non sono riusciti a risollevare neanche i rientri di Freuler e Skorupski, due leader della squadra di Italiano. Insomma, un momento che sembrerebbe difficile da risollevare per chiunque.

Ma c’è un ma, e questo ma è Federico Bernardeschi. In momenti come questi, infatti, quando la palla scotta sono i fuoriclasse quelli chiamati a fare la differenza, ed il suo rientro in questo senso potrà dare tanto alla causa Rossoblù. Tecnica nello stretto, individualità, e tanta tanta personalità al servizio di mister Italiano, che ora spera di affidarsi al suo 10 per superare questo difficile momento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook