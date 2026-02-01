A Casteldebole l’abbraccio dei tifosi al Bologna: il fotoracconto

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Erano in tantissimi i tifosi rossoblù che, questa mattina, si sono dati appuntamento a Casteldebole per sostenere la squadra in vista della partita di martedì prossimo contro il Milan. L’obiettivo? Uno solo: stare vicino al gruppo in un periodo molto delicato, soprattutto per quanto riguarda il campionato.

Una marea di tifosi a Casteldebole

E così, alle undici meno dieci, una marea di sciarpe, berretti e bandiere rigorosamente rossoblù, si è incamminata verso il centro tecnico Niccolò Galli per assistere ai primi quindici minuti di allenamento del Bologna.

All’ingresso dei giocatori sul campo di allenamento, i tifosi hanno accolto il gruppo intonando il coro “siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai”, terminato con un calorosissimo applauso.

Il ringraziamento di capitan De Silvestri

Applauso che hanno subito contraccambiato anche i giocatori felsinei per ringraziare i tifosi per l’incredibile supporto. A fare un ringraziamento speciale ci ha poi pensato il capitano Lorenzo De Silvestri. Il sindaco si è infatti munito di megafono e ha affermato:

«Vi ringraziamo davvero! Vi dico una cosa: questo gruppo qui ha dato tante soddisfazioni, ma vi posso garantire che è un gruppo che continua a lavorare tutti i giorni. Dal primo, all’ultimo di noi. Una promessa che ci possiamo fare, seria e vera, è che da qui fino all’ultima partita della stagione, resteremo insieme, uniti e sempre positivi. Questo qualunque cosa succeda, mi raccomando».

Il fotoracconto del raduno dei tifosi del Bologna a Casteldebole

Ecco il nostro fotoracconto della mattinata, uno slideshow (in apertura di articolo) con alcuni scatti del corteo arrivato fino a Casteldebole!

