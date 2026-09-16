Il nuovo Bologna targato Raffaele Palladino

Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore del Bologna. Dopo la partenza negativa con Domenico Tedesco, la società rossoblù ha deciso di invertire la rotta e affidarsi all’ex allenatore di Atalanta e Fiorentina. Un nuovo ciclo che durerà tre anni: a confermarlo è Gianluca Di Marzio, secondo il quale Palladino starebbe risolvendo la sua situazione con la Dea per poi approdare sotto le Due Torri.

Palladino, il giovane promettente

All’età di 42 anni, Raffaele Palladino è già alla quarta panchina di Serie A nelle ultime quattro stagioni. Inizialmente considerato emergente dopo l’esperienza a Monza, Palladino ha subito dimostrato le sue doti da allenatore con la Fiorentina. Nella stagione 2024/25 ha infatti chiuso a quota 65 punti (mai così tanti nell’era di Commisso) e ha portato Moise Kean a diventare vice capocannoniere con 19 gol.

Poi, l’addio improvviso, mai pienamente spiegato dalla società, che ha deciso di interrompere il percorso con Palladino dopo una sola stagione. L’anno successivo, l’Atalanta lo ha preso in corsa per sostituire l’esonerato Juric. Non la migliore delle annate, ma ora è pronto riprovarci con il Bologna.

Il nuovo Bologna di Raffaele Palladino

Uno dei suoi assi nella manica alla Fiorentina era il lancio lungo di De Gea per Moise Kean. Uno schema che potrebbe replicare anche a Bologna con Skorupski e Piccoli, con tutta la squadra che sale per accorciare le distanze con l’attacco. In difesa ripartirà a quattro, ma non è da escludere un possibile cambio in corso d’opera. A Firenze era partito con la difesa a tre e la squadra imbarcava acqua da tutte le parti: solo dopo essere passato a quattro i viola avevano preso il volo.

Sul numero dei centrocampisti, invece, non dovrebbero esserci dubbi: saranno tre, quantomeno nelle prime uscite. Ma come scrive Alberto Polverosi su Stadio, è sulle fasce che Palladino cercherà la qualità. Orsolini (non appena sarà disponibile), Cambiaghi e Bernardeschi saranno elementi chiave nel suo Bologna: difficilmente si staccherà dal 4-3-3.

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