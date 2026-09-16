Bologna, choc: via Tedesco, dentro Palladino. Il racconto della svolta

Martedì di riposo? Sì, per la squadra. Domenico Tedesco aveva concesso al “suo” Bologna un giorno di riposo dopo la seduta di scarico di lunedì un giorno di riposo. Ieri, la squadra non è scesa in campo, ma a Casteldebole i movimenti sono stati tanti e frenetici.

La società, intesa come dirigenza a cominciare da Claudio Fenucci, si è mossa senza troppa diplomazia per sbrogliare la situazione della guida tecnica. Dopo la trasferta di Napoli, da cui i rossoblù da cui i rossoblù sono usciti con le ossa rotte, per risultato e prestazione, e il caso Skorupski che aveva comunque lasciato qualche perplessità, il “board” ha deciso di incontrare il tecnico.

Tedesco inflessibile

I segnali di nervosismo e tensione con lo spogliatoio o, perlomeno, la parte più “saggia” di esso erano ormai evidenti. Lukasz Skorupski assente più che in ritardo alla riunione tecnica è stato l’elemento scatenante. E allora ieri mattina l’AD ha voluto incontrare il mister.

Un summit di circa tre ore, raccontano Marcello Giordano e Alessandro Mossini sul Resto del Carlino e il Corriere di Bologna, per provare a cercare una soluzione comune e andare avanti assieme. Troppo spigolose le posizioni del tecnico italo-tedesco per proseguire sulla stessa linea. La speranza del numero 2 della società felsinea era quella di ammorbidire certe posizioni.

Niente da fare, Tedesco ha scelto di proseguire per la sua strada. “Hombre Vertical”, rigido, inflessibile e convinto del proprio metodo, anche di fronte alla risposta negativa del gruppo e dei singoli nessuna concessione.

Una decisione inevitabile

Dopo il summit con l’allenatore in casa Bologna sono immediatamente cominciate riflessioni e ricerca di un sostituto. Per la verità qualche contatto con altri tecnici c’era già stato nelle ore immediatamente successive alla brutta sconfitta di Napoli, in particolare con Stefano Pioli vista la vicinanza con Tarozzi, suo vice a Firenze.

Tutto però era stato rinviato all’incontro di ieri, quando però le cose sono precipitate. Fenucci avrebbe immediatemente contattato lo stesso Pioli, ma soprattutto Palladino oltre che Tudor e D’Aversa. Un lotto di quattro candidati con un favorito chiaro che, già in due occasioni si era avvicinato alla panchina rossoblù.

In serata, trovato l’accordo con mister Palladino, che ha a sua volta risolto le pendenze con l’Atalanta, il Bologna ha proceduto a comunicare l’esonero a Tedesco e renderlo sostanzialmente pubblico, prima dell’ufficialità che arriverà in mattinata.

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