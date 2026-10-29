Primavera, crescere per conquistare la prima squadra

La Primavera rossoblù sta costruendo il proprio cammino mettendo insieme risultati e crescita individuale. La volontà di raggiungere traguardi importanti rappresenta uno stimolo per tutto il gruppo, come dimostra anche la recente convocazione di Luca Lo Monaco. Il Bologna vuole continuare a competere nelle zone alte della classifica, senza perdere di vista il valore del lavoro quotidiano e la possibilità di offrire ai propri giocatori occasioni per emergere.

Il gruppo al centro della crescita

Dopo il successo di sabato scorso contro l’Empoli, Stefano Morrone ha sottolineato la mentalità dei suoi ragazzi, evidenziando la voglia di lasciare il segno e di farsi notare. Il tecnico ha descritto un gruppo unito, consapevole dell’importanza dell’impegno e del lavoro, prendendo come esempio il percorso di Libra, arrivato in prima squadra. Un’opportunità che dimostra come il lavoro con l’Under 20 possa aprire prospettive importanti anche per i singoli.

In questo contesto si inserisce anche la convocazione di ieri di Luca Lo Monaco, uno dei punti di riferimento della formazione rossoblù. Un altro segnale positivo per una squadra che, sotto la guida di Morrone, ha alzato progressivamente il proprio livello. L’allenatore aveva individuato nei playoff un obiettivo alla portata già all’inizio della scorsa stagione, ma il Bologna è riuscito persino ad andare oltre, raggiungendo la semifinale Scudetto.

La classifica come stimolo per il Bologna

Adesso la Primavera è chiamata a dare continuità a quanto costruito. Negri e compagni occupano il secondo posto, a tre lunghezze dall’Inter capolista, con 15 punti raccolti nelle prime otto giornate. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, lo stesso bottino appartiene anche a Parma ed Empoli, mentre la Roma segue a quota 13, in una graduatoria che vede diverse squadre racchiuse in pochi punti.

Con la stagione ancora nelle sue fasi iniziali, è presto per delineare gli equilibri definitivi. Il Bologna, però, ha già dimostrato di poter competere e vuole proseguire su questa strada. La ricerca di risultati e la crescita dei calciatori possono procedere insieme: puntare a obiettivi di squadra sempre più ambiziosi significa anche offrire ai singoli occasioni per migliorarsi. È proprio questa la direzione da seguire.

Bologna: Lecce è un’altra occasione per fare punti

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato mattina, quando i ragazzi di Morrone saranno impegnati in trasferta contro il Lecce. La partita, valida per la nona giornata, si giocherà alle ore 11 al Deghi Center e metterà il Bologna di fronte a un avversario da non sottovalutare.

La formazione pugliese occupa attualmente la decima posizione con 10 punti, ottenuti attraverso due vittorie e quattro pareggi. Il bilancio complessivo parla di 13 reti realizzate e 12 incassate. Per i rossoblù sarà dunque un’altra occasione per provare ad arricchire il proprio bottino e continuare a restare nelle zone alte della classifica.

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