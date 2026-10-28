Le PAGELLE di Milan-Bologna (2-4)

Una trasferta dolcissima per i Rossoblù nella San Siro rossonera: Milan-Bologna termina 2-4, con la risposta solitaria (nei gol) di Mbangula alla doppietta di Cisse, con in aggiunta l’autogol di Bartesaghi. Ecco i nostri voti.

Milan-Bologna, le pagelle: i cambi svoltano, Mbangula da capogiro

Skorupski 6 – Incolpevole sui due gol, per il resto sembra pian piano sulla via del ritorno quantomeno ai ritmi che gli competevano: oggi si è dimostrato attento.

Theate 5 – Pesa e non poco l’errore sul gol del pareggio del Milan: non si sa esattamente da dove venisse la leggerezza nella gestione di quel pallone. Per il resto si spera non sia nulla di grave il suo problema fisico.

Dal 70′ Heggem 6 – Poco, ma fatto bene, e per la situazione in cui è entrato va bene così.

Casale 6 – Un’altra partita tutto sommato ordinata da parte sua, che sembra davvero a suo agio nella nuova impostazione difensiva, la quale decisamente premia quelle che sono sempre state le sue qualità. Una gran bella pescata finora quella di Palladino.

Dal 79′ Helland S.V

Darmian 6 – Un po’ più in ombra rispetto alla prova di sabato ma comunque una prestazione più che sufficiente, ricordando che è un giocatore arrivato letteralmente un mese fa e diventato titolare finora inamovibile.

Dal 59′ Vitik 6,5 – Entrato molto bene il ceco. Per poco non manda al gol Cambiaghi con un recupero altissimo e dietro si fa sentire eccome sui piazzati.

Zortea 6,5 – Bella discesa sul gol e in generale in palla sulla sua corsia: l’unica nota stonata è che, probabilmente, era l’unico a poter far qualcosa sul secondo gol di Cisse, essendo l’unico ad averlo visto.

Pobega 6,5 – Altra partita di sostanza dell’ex di giornata, lui come quella del Capitano. Ormai la coppia è consolidata e tutti i meccanismi son sempre più oliati.

Ferguson 6,5 – Vedi Pobega e fai copia-incolla: lo scozzese però ci mette sempre quell’intensità in più che lo porta ad essere letteralmente a lottare sui tutti i palloni in qualsiasi zona.

Alhassane 6 – Non merita l’insufficienza, ma non ha di certo brillato: si è visto poco poco, e ahi lui la differenza l’ha fatta il “veterano” di quella corsia, che segna un solco davvero importante sulle due prestazioni.

Dal 59′ Miranda 7,5 – Basta leggere poco sopra. La differenza l’ha fatta lui, che in 2 minuti ha provocato un autogol e fatto un assist, più tanta gestione di palloni che hanno aperto ulteriori spazi in contropiede a sé stesso e ai compagni.

Bernardeschi 7 – La luce lì in mezzo, quantomeno qualitativamente parlando: lo dimostra anche solo l’ultimo brivido creato prima di uscire. Giustamente con la coperta corta Palladino lo gestisce.

Dal 59′ Cambiaghi 6,5 – Si guadagna la punizione del pareggio, va vicinissimo al gol e alza il ritmo quando serve. Davanti per andare in contropiede e dietro per dare una mano a tenere il risultato.

Mbangula 9 – Che gli vuoi dire? Tre gol tutti insieme, i suoi primi al Bologna. Tutto un altro giocatore rispetto a quel poco visto all’inizio della stagione. Sinceramente inaspettato, ma se è questo non sempre, ma spesso, allora sì che ci si può divertire.

Odgaard 6,5 – Tanti diranno che ha sofferto, ma non era sicuramente la difesa ideale da affrontare per lui. Si comporta molto bene nel complesso, e chiude con un assist per l’ultimo e definitivo gol del match.

All. Palladino 8 – Benissimo: alzi la mano chi pensava di andare a vincere 2-4 a San Siro qualche settimana fa. Nessuno? Qualche giorno fa, invece? Ancora nessuno? Bene. Tutto ciò fa rendere conto di cosa stia facendo questo allenatore. Soprattutto, di come le prospettive di questa squadra in mano a lui possano essere davvero rosee.

MILAN: Maignan 6; Tomori 6 (dal 46′ Modric 5,5), De Winter 5, Pavlovic 6, Estupinian 5,5 (dal 59′ Diawara 5,5); Musah 5,5, Jashari 5,5; Bartesaghi 5 (dal 63′ Camarda 5,5), Cisse 6,5, Hutchinson 6 (dal 59′ Pulisic 5,5); Gonçalo Ramos 5,5 (dal 87′ Comotto S.V). All. Amorim 5,5.

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