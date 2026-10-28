Bologna FC
LIVE – Milan-Bologna: 2-1 il risultato del primo tempo
La cronaca live del match tra Milan e Bologna: allo stadio San Siro di Milano, i rossoblù cercano il colpo grosso
Buonasera dallo stadio San Siro di Milano, dove il Bologna sfiderà il Milan quarto in classifica. I rossoblù cercano il colpo grosso, dopo aver rilanciato le proprie ambizioni grazie alle vittorie in trasferta di Lecce e Cagliari. I rossoneri vogliono continuare la striscia positiva di risultati con un occhio alla stracittadina meneghina di sabato 31 ottobre.
Secondo tempo di Milan-Bologna
50′ – Grande palla di Bernardeschi, liberatosi sulla trequarti campo rossonera: Pavlovic anticipa Odgaard. Sul calcio d’angolo conquistato svetta il trequartista danese. Blocca facilmente Maignan. Bologna propositivo in questo avvio.
45′ – È iniziato il secondo tempo tra Milan e Bologna. Si riparte dal parziale della prima frazione di gioco: conducono i rossoneri per due reti a uno.
La cronaca di Milan-Bologna
43′ – Negli ultimi dieci minuti di gioco i rossoblù hanno perso troppi palloni nel cerchio di centrocampo, esponendosi così alle ripartenze veloci degli avversari.
41′ – Il Bologna tenta di arginare le folate rossonere, senza più cercare in maniera decisa la profondità. Il Milan si rende pericoloso con Jashari dai 20 metri: conclusione che esce di poco alla sinistra di Skorupski.
34′ – Il Milan cerca di dare la definitiva spallata al match. Il Bologna, d’altro canto, dopo un ottimo avvio, sembra essere fuori giri.
27 – Vantaggio del Milan. Azione insistita dei padroni di casa: prima il recupero della retroguardia rossoblù, poi sulla palla si avventa Tomori che calcia in malo modo. Sulla traiettoria del tiro sballato dell’inglese si inserisce Cisse, che firma così la doppietta personale.
24′ – I rossoneri tengono bene la palla senza però riuscire a verticalizzare. Di contro, il Bologna appare ben messo in campo: i rossoblù tengono il dominio nella lotta in mezzo al campo. Pobega recupera dopo aver ingabbiato Cisse sul dischetto del centrocampo e poi lancia Bernardeschi che punta Pavlovic e lo salta. Il dieci carrarino con l’esterno cerca Odgaard, ma trova il recupero della difesa milanista.
19′ – I rossoblù sono passati dal controllo della partita a subire gli effetti negativi del pareggio. Il Milan cerca ora di indirizzare il match, mettendo in campo molta pressione.
14′ – Pareggia il Milan. Leggerezza da parte di Theate: il belga viene in un primo momento contrastato da Hutchinson che poi gli scippa il pallone, servendo istantaneamente in mezzo per l’accorrente Alphadjo Cisse che trafigge Skorupski. Parità a San Siro.
8′ – VANTAGGIO BOLOGNA – Mbangula deposita in rete un passaggio arretrato di Zortea. Azione che si sviluppa ancora sulla fascia destra del campo. Pobega innesca il laterale rossoblù, che serve sullo scarico il calciatore belga. Primo gol con la maglia del Bologna per l’ex Werder Brema.
6′ – Occasione gigantesca per i rossoblù. Zortea sfonda sulla fascia destra: prima un tunnel e poi semina due giocatori del Milan. Il pallone messo in mezzo è con i giri giusti, ma Odgaard non riesce a depositare in rete.
1′ – Calcio d’avvio. Inizia Milan-Bologna.
Formazione e tabellino
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori (46′ Modric), De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; A. Cisse; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula. Allenatore: Raffaele Palladino.
RETI: Mbangula (Bologna), A. Cisse, A. Cisse (Milan)
AMMONIZIONI:
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