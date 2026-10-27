Bologna è anche Football City: ecco la classifica delle città più coinvolte nel calcio

Il primo appellativo sportivo di Bologna è sicuramente Basket City. D’altronde la rivalità storica tra Virtus e Fortitudo è qualcosa che trascende e supera il concetto di città, fondando solide radici nei libri di storia della pallacanestro nazionale. Poi, però, c’è anche il calcio. Uno sport che ha donato alla comunità sette scudetti, oltre a trofei come l’ultima Coppa Italia nel 2025 e la qualificazione in Champions nel 2024.

Dati significativi che non possono essere ignorati, anzi. Bastava essere presenti alla festa per il trionfo dell’Olimpico o alla parata notturna per la Coppa dei Campioni per capire quanto la Dotta sia legata anche al suo Squadrone. E, finalmente, questo legame passionale viene sottolineato anche dalla statistica. Come evidenziato da Transfermarkt, infatti, il capoluogo emiliano figura tra le dieci città più presenti allo stadio in Italia negli ultimi dieci anni.

Bologna in top 10, ecco la classifica

Dietro alle consuete Milano e Roma, che primeggiano se non altro a causa di una popolazione nettamente superiore, a completare il podio delle città più coinvolte allo stadio c’è Torino. Con tre società nel professionismo il capoluogo piemontese ha superato i 10 milioni di tagliandi.

Il quarto posto se lo prende Napoli che, con il solo SSC, raggiunge quasi gli 800.000 biglietti annui di media confermando il calore e la passione viscerale della città per gli azzurri. Successivamente, ecco Genova, Firenze e, al settimo posto, Bologna. Settima, peraltro, come nei dati ISTAT, dove precede soltanto la città dei Medici tra quelle più coinvolte nel mondo del pallone.

Una grande assente

Tra le prime dieci metropoli nazionali per popolazione delude Catania, nobile decaduta così come Palermo e Bari che, però, fanno sempre registrare ottimi numeri tra Barbera e San Nicola. Salgono vertiginosamente, invece, Bergamo, Verona e Lecce. Tre realtà che, negli ultimi anni, hanno spesso avuto rappresentative in Serie A e che possono contare su impianti importanti.

La speranza è che, tra le novità sul nuovo stadio e un entusiasmo cittadino da abbellire, Bologna possa seguire l’esempio di queste realtà e avvicinarsi alle grandi come Roma, Milano e Torino. Occupando, magari, un posto tra le prime cinque la Dotta potrebbe assicurarsi un trattamento di favore per gli Europei di casa. Mai dire mai…

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