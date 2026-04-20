Freuler dopo Juventus-Bologna (2-0): «Vogliamo affrontare al meglio le sfide che ci mancano»

Ottavo posto con 48 punti, frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte (l’ultima delle quali subita ieri sera sul campo della Juventus di Luciano Spalletti): è questo il bilancio del Bologna a 5 giornate dalla fine della stagione. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e dall’Europa League, alla squadra di Vincenzo Italiano rimane “soltanto” l’obiettivo di finire il campionato più in alto possibile in classifica.

Juventus-Bologna 2-0, le parole di capitan Freuler: «Ci sono ancora 15 punti in palio, dobbiamo provarci fino alla fine»

Mancano solo una manciata di partite, ma il Bologna dovrà affrontare un vero e proprio rush finale: archiviata la trasferta in casa della Juve (vittoriosa 2 a 0 grazie ai gol di David e Thuram), i rossoblù sfideranno Roma, Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter in alcune delle gare più impegnative dell’intera stagione.

Come sottolinea Marcello Giordano nel numero odierno del quotidiano Il Resto del Carlino, Remo Freuler ha le idee piuttosto chiare: vietato arrendersi. «Ci sono ancora 15 punti in palio, abbiamo l’obbligo di provarci fino in fondo» ha commentato al termine della gara andata in scena ieri sera davanti al pubblico dell’Allianz Stadium e valida per la trentatreesima giornata di campionato.

«Non siamo partiti bene, abbiamo preso subito gol. Abbiamo cercato di recuperare, ma loro hanno meritato di vincere» è l’analisi del capitano rossoblù, che evidenzia come la Vecchia Signora sia passata in vantaggio dopo appena due minuti di gioco grazie al gol-lampo di Jonathan David. La squadra ha provato a ricompattarsi, riuscendo anche a costruire qualcosa, ma nella ripresa il raddoppio siglato da Khéphren Thuram ha ipotecato definitivamente il match.

Ora, però, bisogna subito ricominciare a lavorare, visto che anche la prossima sfida sarà difficilissima: sabato 25 aprile alle 18, infatti, la Roma di Gasperini (sesta in classifica) approderà allo Stadio Renato Dall’Ara. «Adesso dobbiamo ripartire e affrontare al meglio le partite che mancano» ha concluso Freuler.

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