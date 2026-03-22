Dal rigore sbagliato alla Nazionale (mancata): Orsolini, l’ora della rivincita (Il Resto del Carlino)

Bologna-Lazio è anche la partita di Orsolini. Nell’ultima sfida tra le due squadre, il rigore sbagliato da quest’ultimo e, successivamente, quello realizzato da Taylor hanno sancito l’uscita dei rossoblù dalla Coppa Italia. I tiri dal dischetto, che sembravano la sua specialità – nell’uscita precedente con la Cremonese aveva segnato sempre dal dischetto -, hanno finito per tradirlo.

Oggi, però, i biancocelesti tornano al Dall’Ara, con Orsolini che non mette una firma dal 29 gennaio contro il Maccabi. Una carestia di gol che non l’ha favorito nelle gerarchie di Gattuso in ottica playoff con la Nazionale. Tornare ad esultare oggi sarebbe un segnale importante soprattutto per Italiano, che non vede l’ora di ritrovare il suo miglior numero 7.

Bologna, Orsolini ritrova la Lazio

Dal rigore sbagliato contro la Lazio a oggi, Orsolini non ha più brillato come prima. Le uniche gioie regalate ai suoi tifosi sono il rigore in finale di Supercoppa contro l’Inter, il gol a Verona e quello contro il Maccabi. Troppo poco per uno come lui. Forse anche per questo Italiano, nei big-match soprattutto, gli ha preferito costantemente Federico Bernardeschi.

L’ex Juventus, tuttavia, viene dagli 80′ giocati all’Olimpico in Europa League. Motivo per cui, oggi, Italiano potrebbe tornare a schierare dal 1′ Orsolini. E quale occasione migliore per scacciare i fantasmi del passato. Anche se i playoff li guarderà da casa, se tutto andrà bene, ci sarà un Mondiale da conquistare in estate. E la convocazione passerà soprattutto da cosa dimostrerà con la maglia del Bologna in questo finale di stagione, a partire dal ritorno con la Lazio

Fonte – Massimo Vitali, Il Resto del Carlino

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