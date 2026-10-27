Calciomercato Bologna, Bernardeschi verso il rinnovo fino al 2029? I dettagli

Il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe essere ancora a lungo a tinte rossoblù. Bologna ed entourage del calciatore, secondo qunato riportato da Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, sarebbero al lavoro per definire un nuovo accordo che permetterebbe al numero 10 di prolungare la propria esperienza sotto le Due Torri fino al 2029. La volontà di proseguire insieme sembra esserci da entrambe le parti, con un dialogo che nelle ultime settimane si sarebbe concentrato anche sulla componente economica.

Rinnovo Bernardeschi a Bologna? L’ipotesi fino al 2029

La soluzione inizialmente prevista dal contratto contempla un’opzione per estendere il rapporto fino al giugno 2028. Adesso, però, la società starebbe valutando una strada diversa: costruire un nuovo accordo annuale, accompagnato da un’ulteriore opzione per arrivare all’estate del 2029.

Un’ipotesi che riflette la soddisfazione reciproca per il percorso intrapreso. Già in passato le parti avevano valutato la possibilità di anticipare il prolungamento, senza però trovare le condizioni economiche necessarie. Oggi il quadro sembra differente e il dialogo può ripartire con prospettive incoraggianti.

Le prestazioni del numero 10 convincono il Bologna

Bernardeschi, dal canto suo, ha dimostrato di essersi inserito pienamente nella realtà rossoblù, mettendo la propria esperienza al servizio del gruppo.

Le qualità del numero 10 sono emerse anche nell’ultima trasferta di Cagliari. Al di là del rigore procurato e trasformato, Bernardeschi ha mostrato inventiva, disponibilità e attenzione in fase di non possesso. Il contributo dell’ex Juventus non si limita alle giocate offensive, ma comprende sacrificio e partecipazione alla manovra. Qualità che rafforzano la fiducia del club e alimentano le prospettive di una permanenza più lunga in rossoblù.

Bernardeschi verso Milan-Bologna: più responsabilità

Adesso il Bologna guarda alla sfida di sabato contro il Milan a San Siro. L’assenza di Orsolini potrebbe aumentare le responsabilità dell’ex Juve, riducendo le possibilità di gestirne le energie in vista dei prossimi impegni. Per Palladino, infatti, la presenza di almeno uno tra Bernardeschi e Orsolini è una risorsa importante per mantenere qualità e imprevedibilità sulla trequarti.

Ma, mentre il campo richiede risposte immediate, la società lavora anche sul futuro: l’obiettivo è dare continuità a un rapporto che potrebbe proseguire fino al 2029.

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