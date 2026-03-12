Roma-Bologna sarà un esodo: settore ospiti quasi esaurito

Il conto alla rovescia per il tutto esaurito è ufficialmente iniziato: tra una settimana, oltre 3mila tifosi rossoblù viaggeranno oltre il confine dell’Emilia-Romagna in direzione Olimpico di Roma. Un derby tutto italiano che si giocherà su 180 minuti a partire dalle 18:45 di questa sera, dove un Dall’Ara caldissimo attende le due pretendenti, Bologna e Roma.

Roma-Bologna, settore ospiti quasi sold out

Il settore ospiti dell’Olimpico è quasi esaurito per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Fino a ieri erano ancora a disposizione appena un centinaio di biglietti su 3.435 messi a disposizione sulle piattaforme d’acquisto. Un vero e proprio esodo rossoblù, preceduto però dalla gara di andata in programma questa sera.

La sfida odierna: i numeri del Dall’Ara

Sugli spalti del Dall’Ara ci saranno oltre 25mila tifosi rossoblù: non un tutto esaurito, ma uno stadio colmo di bolognesi pronti a spingere la squadra di Italiano che, recentemente, sta faticando parecchio in casa. La sconfitta interna contro l’Hellas-Verona ha confermato un trend decisamente negativo: nelle ultime 9 partite giocate tra le mura amiche, il Bologna ha collezionato 7 sconfitte.

Una ragione in più per continuare a spingere Ferguson e compagni, alle prese con una partita complicata e dal peso specifico non indifferente. Anche perché, nonostante le limitazioni, saranno presenti anche 900 tifosi giallorossi: i sostenitori della Roma residenti fuori dalla provincia della Capitale hanno risposto presente e contribuiranno anch’essi a scaldare l’atmosfera.

Bologna, ritrova il dodicesimo uomo

Insomma, una gara ad alta quota resa speciale non solo dal livello della competizione, ma anche dalla magia del derby all’italiana che renderà il tutto ancora più unico. Il Bologna è chiamato a cambiare passo davanti al proprio pubblico, proprio contro la squadra con cui perse la primissima gara della stagione. La statistica sugli scontri diretti dice che Italiano è in vantaggio su Gasperini, ma la sentenza, si sa, spetta al campo. Nella speranza che i tifosi rossoblù tornino a ricoprire il ruolo del dodicesimo uomo.

