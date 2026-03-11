Face to Face – Italiano in vantaggio su Gasperini, i numeri che non ti aspetti

Tra 24 ore sarà già calato il sipario sul primo dei due atti degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma. Un derby tutto italiano che si giocherà su 180 minuti e che porterà inevitabilmente all’esclusione di una delle due squadre dalla competizione.

La sfida nella sfida è quella in panchina: Italiano contro Gasperini. Sarà il sedicesimo face to face tra i due e, nonostante il blasone del tecnico giallorosso, i precedenti sorridono al “meno quotato”: nei 15 incroci passati, infatti, Vincenzo Italiano ha spesso trovato la chiave per mettere al tappeto Gasperini, conquistando 7 vittorie contro le 5 del temuto rivale.

Italiano vs Gasperini – Statistica inaspettata?

Gian Piero Gasperini è l’allenatore che Vincenzo Italiano ha sfidato più spesso in carriera: con 15 duelli si posiziona al primo posto, davanti a Simone Inzaghi (11) e Ivan Juric (10). Allo stesso modo, il tecnico giallorosso è anche lo sfidate contro cui Italiano ha vinto più partite.

Si contano 7 vittorie per il tecnico rossoblù: l’ultima risale ad oltre un anno fa, ma resterà un ricordo indelebile per i tifosi bolognesi. Era il 4 febbraio 2025 quando il Bologna andava a vincere i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta al Gewiss Stadium prima di conquistare lo storico titolo. Il gol di Santiago Castro all’80’ chiudeva una partita combattutissima, giocata sul filo del rasoio fino agli ultimi minuti.

Un dolcissimo ricordo, di certo non cancellato, ma oscurato dagli ultimi due incontri tra i due allenatori. Il primo fu la gara di ritorno della scorsa stagione tra Atalanta e Bologna, finita 2-0 per i padroni di casa. La seconda, invece, è la partita che ha aperto la nuova stagione all’Olimpico di Roma, persa 1-0 dai rossoblù. Due delle sole 5 vittorie ottenute da Gasp contro Italiano, due in meno rispetto a quelle del tecnico del Bologna.

Bologna-Roma è un equilibrio perfetto

Se nel testa a testa ha la meglio Italiano, c’è però da dire che Gasperini ci sa fare con il Bologna. Su un totale di 33 incroci, infatti, il tecnico giallorosso conta 16 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte. Non una statistica schiacciante, ma che riequilibra il vantaggio apparente del tecnico del Bologna. Anche perché per quanto riguarda Italiano, il suo bilancio con la Roma è di assoluta precisione: 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

(Fonte dati: transfermarkt.it)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook