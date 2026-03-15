Dallinga sorride, ma l’infortunio di Skorupski preoccupa per Roma

Sulla carta, poteva essere una giornata perfetta e invece si è conclusa con un finale dolceamaro. Il Bologna vince 1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo grazie al gol di Dallinga che al 6’ che trova la quinta rete stagionale e soprattutto il sorriso, che dedica ai tifosi rossoblù presenti a Reggio Emilia. La punta olandese esce così da un periodo buio, reso complicato anche da una tendinite che non gli aveva permesso di dare il 100%.

Nonostante la buona prestazione dei rossoblù, che salgono a 42 punti in classifica e confermano l’ottavo posto, nel corso della gara non sono mancati i lati negativi, che in questo caso hanno coinciso con ben tre infortuni. Preoccupano infatti le condizioni di De Silvestri, Moro e soprattutto quelle di Skorupski in vista dell’ottavo di ritorno di Europa League a Roma.

Sassuolo-Bologna: tre infortuni rovinano una grande vittoria

Il primo a fermarsi, è stato Lorenzo De Silvestri oggi partito titolare con tanto di fascia di capitano. Il Sindaco si è fermato al 25’ dopo aver accusato uno strappo muscolare in seguito ad un grande anticipo in uscita. Il numero 29 ha cercato di resistere, ma dopo due minuti ha dovuto chiamare il cambio, cedendo il posto a Zortea e uscendo tra gli applausi del pubblico. Tuttavia, tra gli infortuni di Sassuolo-Bologna quello di De Silvestri è sicuramente quello che, nel breve periodo, dà meno pensieri a Italiano, essendo Lollo escluso dalla lista Uefa.

Skorupski in forte dubbio per il ritorno di Europa League a Roma

A preoccupare maggiormente sono invece la contusione all’anca per Moro, uscito al 62’ e sostituito da Freuler, e quello di Skorupski. Il portiere polacco, che anche quest’oggi si è dimostrato una certezza opponendosi a diverse occasioni del Sassuolo, potrebbe saltare la gara di ritorno di giovedì prossimo all’Olimpico.

All’87’ infatti, Skorupski nel respingere di testa un pallone in profondità per Laurientè ha accusato uno strappo al flessore sinistro. Il numero 1 ha poi stretto i denti nonostante il dolore, in quanto i cambi rossoblù erano terminati. Al termine della gara, il lungo abbraccio tra lui e Orsolini fa pensare che l’infortunio sia alquanto serio. Il polacco potrebbe quindi non recuperare in tempo per il ritorno di Europa League all’Olimpico giovedì prossimo, lasciando spazio a Federico Ravaglia. Il portiere bolognese si renderebbe di nuovo protagonista dopo la Supercoppa Italiana.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook