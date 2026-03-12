Un euroderby tra “paperoni”

Pochissime ormai le ore che dividono Bologna e Roma da un attesissimo euroderby di Europa League. Un traguardo storico per i Rossoblù, l’ennesima dimostrazione di assoluta competenza europea per i giallorossi, ma soprattutto uno scontro che, oltre che al Dall’Ara ed all’Olimpico, si giocherà anche e soprattutto al di là dell’Oceano Atlantico.

Bologna-Roma, ma anche Saputo-Friedkin

Entrambi i presidenti, infatti, non solo vengono dal Nuovo Continente, ma sono anche tra i proprietari più ricchi della Serie A. Due modelli imprenditoriali diversi, ma con punti di vista comuni per ciò che riguarda la gestione e lo sviluppo del proprio club calcistico.

Imprenditore caseario il “bolognese”, uomo a tutto tondo il “romano”, che si divide tra la produzione cinematografica e la vendita di automobili Toyota nel sud degli Stati Uniti. Entrambi, però, hanno sviluppato poi un interesse per il mondo del calcio, dove ora contano in totale 5 club: Montreal e Bologna il primo, Roma, Everton e Cannes il secondo.

Un interesse che li ha fatti incontrare proprio nella nostra Serie A dove, oggi, occupano, con 6,4 e 11,4 miliardi di euro di patrimonio, il terzo ed il secondo posto nella classifica dei presidenti più ricchi. Davanti a loro solamente la famiglia Hartono, proprietaria del Como, che vanta un patrimonio stimato di 38,5 miliardi di euro. Nella top 5 presenti anche la famiglia Commisso (5,6 miliardi) e John Elkann (2,5 miliardi), seguiti poi da Howard Marks di Oaktree (Inter), Giovanni Arvedi della Cremonese, Gerry Cardinale del Milan e Antonio Percassi dell’Atalanta.

Fonte: Il Corriere dello Sport-Stadio

