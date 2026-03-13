Seguici su

Bologna FC

All’Olimpico senza Miranda, ma ora testa al Sassuolo

Oggi ripresa degli allenamenti a Casteldebole: Italiano pensa a chi schierare domenica contro il Sassuolo, anche in vista del ritorno di Roma.

Pubblicato

49 minuti fa

il

Juan Miranda (©Bologna FC 1909)
Juan Miranda (©Bologna FC 1909)

Non c’è tempo per riposare. Dopo la gara di ieri contro la Roma, oggi i rossoblù sono chiamati al lavoro a Casteldebole per prepararsi alla trasferta di Sassuolo.

Nell’ottavo di andata di Europa League, il Bologna ha dimostrato tutt’altro atteggiamento rispetto al match casalingo contro il Verona, partendo con aggressività e giusta determinazione. Bernardeschi ha firmato il vantaggio grazie ad un impeccabile tiro di mancino, a cui tuttavia, ha risposto Pellegrini sfruttando un controllo sbagliato di Joao Mario.

Italiano pensa al Sassuolo con un occhio di riguardo per il ritorno a Roma: a sinistra Miranda o Lykogiannis?

Insomma, aspetti positivi e negativi, da cui quest’oggi al Niccolò Galli Italiano partirà per preparare con attenzione la gara di domenica. Per il Sassuolo, il tecnico rossoblù dovrà pensare bene a chi schierare, anche in vista della gara di ritorno contro la Roma in cui i felsinei dovranno giocarsi il tutto per tutto.

A Sassuolo, il tecnico rossoblù non potrà contare su Ferguson, squalificato, ma ritroverà a centrocampo Freuler. A sinistra invece, da capire se Italiano punterà su Lykogiannis. Data la squalifica di Miranda per il ritorno all’Olimpico, Italiano potrebbe decidere di schierare il greco domenica al fine di aumentarne l’autonomia, oppure al contrario potrebbe scegliere di preservarlo puntando sullo spagnolo.

Juan MIranda (© Damiano Fiorentini)

Juan Miranda durante Bologna-Roma (© Damiano Fiorentini)

In difesa possibile giorno di riposo per Lucumi, Heggem da valutare

In attacco probabile chance per Odgaard o per Dallinga che ieri è subentrato al Toto Castro negli ultimi minuti. Bisognerà attendere la rifinitura di domani per capire se Italiano concederà un po’ di riposo a Lucumi che ieri è arrivato a nove gare consecutive da titolare.

Per non rischiare di non avere la colonna portante della difesa al massimo della condizione all’Olimpico, Italiano potrebbe decidere di puntare su altre forze con il Sassuolo. Il tecnico rossoblù ha infatti a disposizione Casale, Vitik e il neoacquisto Helland, con il norvegese che ancora non ha calcato il campo. Da valutare invece la condizione di Heggem che, pur tornato a disposizione, potrebbe non ancora avere i 90 minuti nelle gambe.

 

Fonte: Massimo Vitali – Il Resto del Carlino

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
1 Commento

1 Commento

  1. nino

    13 Marzo 2026 at 10:48

    Helland come Sulemana, con questi difensori che tutte le partite ne combinano una, potrà giocare una partita! Ogni partita un gol lo becchiamo sempre, vi siete accorti che il passaggio del gol della,. Roma lo ha fatto freuler, Orsolini da quando ha sbagliato il rigore di super coppa non è più lui, ma perchè ha cambiato modo di tirare? Cosi Ferguson, Siamo ai titoli di coda, la favola è finita!

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *