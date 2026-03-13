All’Olimpico senza Miranda, ma ora testa al Sassuolo

Non c’è tempo per riposare. Dopo la gara di ieri contro la Roma, oggi i rossoblù sono chiamati al lavoro a Casteldebole per prepararsi alla trasferta di Sassuolo.

Nell’ottavo di andata di Europa League, il Bologna ha dimostrato tutt’altro atteggiamento rispetto al match casalingo contro il Verona, partendo con aggressività e giusta determinazione. Bernardeschi ha firmato il vantaggio grazie ad un impeccabile tiro di mancino, a cui tuttavia, ha risposto Pellegrini sfruttando un controllo sbagliato di Joao Mario.

Italiano pensa al Sassuolo con un occhio di riguardo per il ritorno a Roma: a sinistra Miranda o Lykogiannis?

Insomma, aspetti positivi e negativi, da cui quest’oggi al Niccolò Galli Italiano partirà per preparare con attenzione la gara di domenica. Per il Sassuolo, il tecnico rossoblù dovrà pensare bene a chi schierare, anche in vista della gara di ritorno contro la Roma in cui i felsinei dovranno giocarsi il tutto per tutto.

A Sassuolo, il tecnico rossoblù non potrà contare su Ferguson, squalificato, ma ritroverà a centrocampo Freuler. A sinistra invece, da capire se Italiano punterà su Lykogiannis. Data la squalifica di Miranda per il ritorno all’Olimpico, Italiano potrebbe decidere di schierare il greco domenica al fine di aumentarne l’autonomia, oppure al contrario potrebbe scegliere di preservarlo puntando sullo spagnolo.

In difesa possibile giorno di riposo per Lucumi, Heggem da valutare

In attacco probabile chance per Odgaard o per Dallinga che ieri è subentrato al Toto Castro negli ultimi minuti. Bisognerà attendere la rifinitura di domani per capire se Italiano concederà un po’ di riposo a Lucumi che ieri è arrivato a nove gare consecutive da titolare.

Per non rischiare di non avere la colonna portante della difesa al massimo della condizione all’Olimpico, Italiano potrebbe decidere di puntare su altre forze con il Sassuolo. Il tecnico rossoblù ha infatti a disposizione Casale, Vitik e il neoacquisto Helland, con il norvegese che ancora non ha calcato il campo. Da valutare invece la condizione di Heggem che, pur tornato a disposizione, potrebbe non ancora avere i 90 minuti nelle gambe.

