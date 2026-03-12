Ferguson post Bologna-Roma (1-1): «A Roma ci giocheremo tutto»

Leader in mezzo al campo con la fascia al braccio, Lewis Ferguson si rivela uno dei migliori tra i rossoblù in questo ottavo di finale di andata di Europa League. Dopo il primo round finito in parità contro la Roma.

Il post-partita di Lewis Ferguson

Sulla prestazione:

«Sono contento per la prova di tutti. Siamo stati dentro la partita e molto contenti di questo. E’ 1-1, andiamo a Roma la prossima settimana con tutto da giocare».

Sul miglioramento rispetto alla sfida contro il Verona di pochi giorni fa:

«E’ una partita diversa. In campionato siamo in ritardo ma non si spiega il perché. Siamo un bel gruppo, abbiamo qualità».

Sulla posizione in campo:

«Sono contento di giocare in qualsiasi ruolo. Da numero otto mi trovo bene e oggi con Freuler e Pobega abbiamo fatto una grande partita e non era facile la Roma a centrocampo è molto forte ma non solo. Peccato per il gol subito perché eravamo in vantaggio, ma ora cerchiamo di recuperare e mettiamo la testa sul campionato».

Sulla prova di Bernardeschi:

«Lui ha un sinistro di un altro livello, lo avete visto tutti stasera il gran gol. Sono molto contento per lui ma la nostra forza è il gruppo. Lì sull’esterno anche Rowe ha fatto una bellissima gara».

Su Rowe:

«E’ un bravo ragazzo, parlo con lui ogni giorno e lo aiuto perché ancora non conosce bene l’italiano ma sta crescendo molto e ci sta aiutando tantissimo».

Sull’episodio del gol, era fallo?

«Ora che lo rivedo a me sembra che Malen calci il polpaccio di Freuler ma va bene così».

Cosa servirà all’Olimpico per passare il turno?

«Un po’ di tutto, dobbiamo andare là con fiducia e poi vedremo, per ora abbiamo giocato solo il primo tempo. Faremo di tutto per arrivare ai quarti di finale».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook