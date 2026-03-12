Bologna FC
Ferguson post Bologna-Roma (1-1): «A Roma ci giocheremo tutto»
Le parole del capitano rossoblù, leader in mezzo al campo, al termine dell’andata degli ottavi di finale di Europa League
Leader in mezzo al campo con la fascia al braccio, Lewis Ferguson si rivela uno dei migliori tra i rossoblù in questo ottavo di finale di andata di Europa League. Dopo il primo round finito in parità contro la Roma.
Il post-partita di Lewis Ferguson
Sulla prestazione:
«Sono contento per la prova di tutti. Siamo stati dentro la partita e molto contenti di questo. E’ 1-1, andiamo a Roma la prossima settimana con tutto da giocare».
Sul miglioramento rispetto alla sfida contro il Verona di pochi giorni fa:
«E’ una partita diversa. In campionato siamo in ritardo ma non si spiega il perché. Siamo un bel gruppo, abbiamo qualità».
Sulla posizione in campo:
«Sono contento di giocare in qualsiasi ruolo. Da numero otto mi trovo bene e oggi con Freuler e Pobega abbiamo fatto una grande partita e non era facile la Roma a centrocampo è molto forte ma non solo. Peccato per il gol subito perché eravamo in vantaggio, ma ora cerchiamo di recuperare e mettiamo la testa sul campionato».
Sulla prova di Bernardeschi:
«Lui ha un sinistro di un altro livello, lo avete visto tutti stasera il gran gol. Sono molto contento per lui ma la nostra forza è il gruppo. Lì sull’esterno anche Rowe ha fatto una bellissima gara».
Su Rowe:
«E’ un bravo ragazzo, parlo con lui ogni giorno e lo aiuto perché ancora non conosce bene l’italiano ma sta crescendo molto e ci sta aiutando tantissimo».
Sull’episodio del gol, era fallo?
«Ora che lo rivedo a me sembra che Malen calci il polpaccio di Freuler ma va bene così».
Cosa servirà all’Olimpico per passare il turno?
«Un po’ di tutto, dobbiamo andare là con fiducia e poi vedremo, per ora abbiamo giocato solo il primo tempo. Faremo di tutto per arrivare ai quarti di finale».
