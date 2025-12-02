Non resta alcun dubbio: il Bologna ha eletto il suo binomio difensivo. Una lunga storia di scelte azzeccate, a cui si aggiunge l’inizio di un nuovo capitolo altrettanto promettente. L’immunità dagli errori non esiste, ma nessuno può prevenire il male meglio di loro.

Heggem e Lucumi, il muro del Bologna

Un muro, metà norvegese e metà colombiano. Torbjorn Heggem e Jhon Lucumi parlano due lingue per nulla assonanti, ma quando scendono in campo non esistono più barriere. Solo quella alzata da loro, solida e imponente, che da inizio stagione difende con forza la scalata rossoblù.

Ieri sera quel muro ha tremato. Gli 8 gol subiti dal Bologna sono saliti a quota 11 in una sola serata, sotto gli occhi di migliaia di bolognesi. Era dallo scorso maggio che il popolo rossoblù non assisteva ad una sconfitta tra le mura di casa. Eppure, la Cremonese è riuscita nell’impresa (nemmeno così ardua) di incassare l’intero bottino di quello che, fino a ieri, era un fortino inespugnabile. Payero e Vardy sono riusciti ad abbattere le difese alzate da Nicolò Casale, titolare al posto del norvegese, in ben due occasioni. Nemmeno la sostituzione con Heggem ha migliorato la situazione: il numero 14 del Bologna ha pasticciato assieme a Ravaglia e la Cremonese è passata in vantaggio per 3-1. Si salva Lucumi, non al meglio della forma, ma certamente il più decisivo tra i compagni di reparto.

Serve un reset. Giovedì sarà già tempo di Coppa Italia, con un titolo importante sulle spalle e sul petto da difendere. Poi toccherà alla Lazio, partita in cui il Bologna dovrà alzare un muro altissimo per non perdere contatto con la testa della classifica. E allora toccherà ancora a Heggem e Lucumi: quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare.

