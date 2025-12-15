Una squadra lavorata bene e con una mentalità spiccata: questo il quadro rossoblù dipinto da Luciano Spalletti al termine della gara contro la sua Juventus. Considerazioni sincere e meritate, quelle del tecnico bianconero, che ai microfoni di DAZN ha riconosciuto la crescente forza dell’avversario. In fin dei conti, è proprio di crescita che si parla: un Bologna in chiara emergenza, resa ancora più pericolosa dall’espulsione di Heggem, che rimane in partita fino al triplice fischio, è una squadra che dimostra di essere cresciuta mentalmente.

Bologna-Juventus, una dichiarazione di intenti

Come detto, non sono affatto mancati i complimenti del tecnico bianconero alla formazione del Bologna: «È una squadra che ha una forza ben definita, un valore, entusiasmo…basta vedere dov’è in classifica» ha detto Spalletti al termine della gara. La classifica ora parla di zona Conference, ma potrebbe cambiare nuovamente lingua dopo il match di sta sera tra Roma e Como. Perché per capire il valore del Bologna sì, basta vedere dov’è in classifica, ma l’esito della gara contro la Juventus rimescola e non poco il gruppetto delle inseguitrici del podio.

Una squadra «lavorata e costruita bene», questo è fuori discussione, motivo per cui «anche in dieci hanno creato delle situazioni difficili». E qui torna utile la famosa mentalità spiccata, chiamata così da Spalletti nel bel mezzo della descrizione dell’avversario. Perché anche in inferiorità numerica e senza una solida difesa, il Bologna ha tentato l’assalto al pareggio, pur non riuscendoci.

Quindi? Questa volta è andata male, ma attenzione perché l’ossessione batte il talento e quella dimostrata dal Bologna è la vera arma che Spalletti ha riconosciuto e temuto. La sconfitta contro la Juventus non è un passo indietro, o, come ha detto Italiano, non ridimensiona la squadra, ma è l’ennesima prova che la squadra possiede un’identità ormai granitica.

