Un’attesa durata 3 anni, 11 mesi e 1 giorno. Tanto è servito perché Federico Bernardeschi tornasse a timbrare il cartellino in Serie A, riaccendendo una scintilla che sembrava essere rimasta oltreoceano. Un pacco recapitato direttamente da Toronto: “con affetto, Federico Bernardeschi”.

Firmato Federico Bernardeschi

What a comeback diranno i tifosi dei Reds ancora affezionati lui. Correva l’anno 2021, quando l’allora numero 2o bianconero segnava la sua ultima rete in Serie A. 21 dicembre, Juventus-Cagliari: i padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Moise Kean, quando all’83’ Kulusevski offre a Bernardeschi l’assist per il 2-0 finale. Da quel giorno, Federico non vedrà più la porta della Serie A, nemmeno il termini di assist.

1432 giorni dopo, rieccolo. Un pò di sana sfacciataggine, l’entusiasmo di chi ha tutto da guadagnare e un’urgenza: quella di rimettersi in gioco. Un gol che ha mandato in delirio i duemila del settore ospiti e una città intera che non aspettava altro che il suo ritorno.

Eccolo lì, Bernardeschi. Non più il giovane timido di Firenze, neanche l’eterno incompiuto di Torino. Ma un uomo che ha attraversato un oceano per ritrovare se stesso. Per farlo ha scelto Bologna: una città che lo ha accolto senza pretese e che, senza fretta o timore, ha atteso la sua redenzione.

Come direbbe Cesare Cremonini: per quanta strada ancora c’è da fare, amerai il finale.

