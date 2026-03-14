Rowe accende il Bologna e fa innamorare la città

Insieme a Bernardeschi è l’uomo rossoblù più in forma del momento: Jonathan Rowe ha fatto finalmente vedere di che pasta è fatto e, per il Bologna, è finalmente arrivato il giocatore che farà la differenza.

In Europa League contro la Roma, l’esterno inglese ha mandato la difesa giallorossa in tilt. Con la sua danza breve e calibrata ha tenuto col fiato sospeso il Dall’Ara che, al suo assist meraviglioso, è esploso in un boato e avrebbe voluto urlare anche il suo di nome, oltre che a quello di Berna.

Rowe si è preso la sua rivincita

Rowe non poteva scegliere serata migliore per affermare le sue potenzialità: l’ottavo di andata di Europa League, una gara che per la squadra e che per la piazza conta tantissimo. “Johnny”, come lo chiama mister Italiano, non solo ha rotto il ghiaccio, ma anche aperto le danze per altre occasioni che, sfortunatamente, non si sono concretizzate.

Alla fine la Lupa ha trovato il modo di pareggiare, (subito dopo l’uscita di Rowe dal campo), ma il gol del pareggio non cancella la buona prestazione dei rossoblù e quella dell’inglese che ha finalmente avuto la sua rivincita.

Con l’assist in Bologna-Roma, Rowe è arrivato a tre stagionali di cui l’ultimo proprio in Europa League. Quattro sono invece i gol segnati (2 in Europa League, 1 in Serie A e 1 in Coppa Italia): numero che ci si augura possa crescere di molto da qui al termine della stagione.

L’esterno inglese sarà fondamentale in chiave futura

Davanti a Rowe si prospetta un finale di stagione da vivere da protagonista. Ora, anche la piazza rossoblù inizia a comprendere perché la dirigenza felsinea si sia spinta tanto in là con quell’investimento di 20 milioni.

Un acquisto che non solo sarà fondamentale per il rush finale in campionato e per giocarsi il tutto per tutto in Europa, ma anche in prospettiva futura. In estate ci saranno inevitabilmente cambiamenti in rosa e i giovani – Rowe per primo – sono pronti a prendersi la scena.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

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