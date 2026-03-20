Rowe show all’Olimpico: il Bologna ha una nuova stella

Ad aprire le danze di Roma-Bologna è stato proprio lui, Jonathan Rowe, che ieri all’Olimpico ha assunto le sembianze di un vero e proprio gladiatore. L’esterno inglese ha sbloccato il risultato con un gol da pinacoteca ed ha fornito un meraviglioso assist per il golazo di Castro con tanto di piroetta. Classe, forza, grinta: ora che l’inglese si è sbloccato, per il Bologna sarà un’arma in più per fare la differenza.

Rowe, terza rete in Europa

Quella di ieri è stata la terza rete in Europa League per Rowe e la quinta stagionale, contando anche quella in serie A di inizio marzo e quella in Coppa Italia di dicembre.

La dimostrazione del fatto che l’inglese, dopo l’arrivo in Italia dall’Olympique Marsiglia, ci ha messo del tempo per maturare e capire il funzionamento del campionato italiano. Ma ora, con l’avvicinarsi della primavera, Rowe è finalmente sbocciato e sta diventando sempre più fondamentale per questo Bologna.

Un investimento che sta dando i suoi frutti

Vincenzo Italiano ci ha messo un po’ per spiegargli i meccanismi del suo gioco e del gruppo, ma ora la scommessa su Rowe inizia a pagare. L’anno scorso in Francia fece tre gol in tutta la stagione, mentre al Bologna, con due mesi alla fine dell’annata, ha già superato questo numero quasi raddoppiandolo.

Sorride la dirigenza rossoblù, che quest’estate per mettere le mani sull’esterno inglese ha speso ben 20 milioni (con bonus) per portarlo sotto le Due Torri. È stato l’acquisto più costoso dell’era Saputo: sembrava solo un rischio, ora è chiaro che è stato un investimento, anche per la prossima stagione.

Il nuovo Rowe

Il Jonathan Rowe di inizio anno, impalpabile e confusionario, ha finalmente trovato le sue certezze diventando un condottiero e una minaccia costante per gli avversari. Dei gol realizzati finora, quattro sono stati fatti in neanche tre mesi: solo Castro nel 2026 ha segnato più di lui in rosa. Insomma, un finale di stagione che promette molto bene per Rowe, che nonostante abbia ancora 22 anni, sembra già un veterano della squadra.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

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